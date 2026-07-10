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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا تبيع منظومات صواريخ الدفاع الجوي إس-400 لإحدى دول الخليج

منظومة إس 400
منظومة إس 400
محمود نوفل
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نقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مصادر خاصة القول بأن تركيا قد تبيع منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى إحدى دول الخليج ومن المتوقع صدور إعلان رسمي قريبا.

وفي سياق آخر؛ كشف السفير الأمريكي في أنقرة توم براك، أن الولايات المتحدة تجري مناقشات مستمرة مع تركيا بشأن رغبتها في الانضمام مجددًا إلى برنامج إف-35 وامتلاكها نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400.

حصول تركيا على إف 35

وأضاف "براك" في منشور عبر منصة "إكس" أنه وفقًا للقانون الأمريكي، لا يُشترط على تركيا تشغيل أو امتلاك نظام إس-400 للعودة إلى برنامج إف-35.

وأوضح سفير واشنطن بأنقرة أن العلاقة الإيجابية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوجدت جوًا جديدًا من التعاون، ما أدى إلى أكثر المحادثات مثمرة بيننا حول هذا الموضوع منذ ما يقرب من عقد.

واختتم "براك" حديثه قائلًا: "نأمل أن تُسفر هذه المحادثات عن تقدم كبير في الأشهر المقبلة يلبي المتطلبات الأمنية للولايات المتحدة وتركيا".

تركيا منظومة إس 400 توم براك دول الخليج الولايات المتحدة الأمريكية

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