الرئيس السيسي يحقق حلم أجيال.. محطة الضبعة النووية تقترب من التشغيل وتدعم أمن الطاقة والتنمية المستدامة

ارتبط حلم إنشاء محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء في مصر لسنوات طويلة بطموحات الدولة في امتلاك مصادر طاقة متطورة ومتنوعة تدعم خطط التنمية الشاملة.

إلا أن هذا الحلم ظل لعقود طويلة حبيس الدراسات والخطط، إلى أن أعادت الدولة إحياء البرنامج النووي المصري؛ ليتحول المشروع إلى أحد أكبر المشروعات القومية التي يجري تنفيذها في الجمهورية الجديدة، في إطار رؤية تستهدف تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود التنمية المستدامة.

ويعد مشروع محطة الضبعة النووية نموذجًا للمشروعات الاستراتيجية التي حظيت بدعم ومتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد إطلاق البرنامج النووي المصري السلمي بعد سنوات طويلة من التوقف، واضعًا المشروع ضمن أولويات الدولة باعتباره أحد المشروعات القومية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشكل توقيع الاتفاقية الحكومية الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي عام 2015 نقطة الانطلاق الفعلية للمشروع، حيث بدأت بعدها مراحل متتالية شملت الانتهاء من التصميمات، وتجهيز البنية الأساسية، واستصدار التراخيص اللازمة، والبدء في الأعمال الإنشائية وفق برنامج زمني محدد، بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والأمان النووي المعمول بها عالميًا.

ومنذ ذلك الحين، شهد المشروع تقدمًا متواصلًا في مختلف مراحله التنفيذية، حيث تم تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالوحدات النووية الأربع، واستكمال عدد كبير من الأعمال المدنية والهندسية، إلى جانب وصول وتركيب العديد من المعدات والمكونات الرئيسية للمفاعلات النووية، بما يعكس الالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة للمشروع.

ويعد تركيب وعاء ضغط المفاعل من أهم المراحل الفنية في إنشاء أي محطة نووية، باعتباره أحد أكبر وأهم المكونات الرئيسية داخل المفاعل النووي، إذ يحتوي على قلب المفاعل الذي تتم داخله التفاعلات النووية السلمية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

كما يتم تصنيع هذا الوعاء وفق مواصفات هندسية دقيقة للغاية تضمن تحمله لدرجات الحرارة والضغوط المرتفعة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة النووية.

وشهد المشروع خلال الأشهر الماضية إنجازًا مهمًا بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، قبل أن يحقق إنجازًا جديدًا بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بعد عدة أشهر فقط، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمني المعتمد، والانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا من أعمال التركيبات الرئيسية بالمشروع.

ويمثل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية خطوة محورية في مسار تنفيذ المشروع، حيث يعقبه استكمال أعمال التركيبات الميكانيكية، ولحام دائرة التبريد الرئيسية، ثم تنفيذ الاختبارات الفنية اللازمة، تمهيدًا لبدء مراحل التشغيل وفق الخطة الزمنية المعلنة.

وتستهدف الخطة التنفيذية للمشروع الانتهاء من ربط الوحدة النووية الأولى بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2028، على أن يتم استكمال ربط الوحدات الثلاث الأخرى تباعًا حتى عام 2030، بما يضيف قدرات إنتاجية كبيرة إلى الشبكة القومية، ويعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وتتكون محطة الضبعة النووية من أربع وحدات لإنتاج الكهرباء، بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4800 ميجاوات، وتعتمد على مفاعلات الماء المضغوط الروسية من طراز VVER-1200 من الجيل الثالث المطور، والتي تعد من أحدث تقنيات المفاعلات النووية على مستوى العالم، لما تتمتع به من مستويات مرتفعة من الأمان والكفاءة التشغيلية، فضلًا عن احتوائها على أنظمة أمان نشطة وسلبية تضمن أعلى درجات الحماية وفق المعايير الدولية.

ولا يمثل المشروع مجرد محطة لإنتاج الكهرباء، وإنما يعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة، والاعتماد على مصادر إنتاج مستقرة ونظيفة، بما يعزز أمن الطاقة، ويواكب الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء الناتجة عن التوسع العمراني والصناعي الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة.

وتبرز أهمية محطة الضبعة النووية في كونها تمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز أمن الطاقة في مصر، من خلال توفير مصدر مستقر وآمن لإنتاج الكهرباء يعمل على مدار الساعة، ولا يتأثر بالظروف المناخية، بما يضمن استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويكمل منظومة الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعمل الدولة على التوسع فيها، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما يسهم المشروع في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وهو أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في قطاع الطاقة، بما يقلل الاعتماد على مصدر واحد لإنتاج الكهرباء، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بأسواق الطاقة وتقلبات أسعار الوقود، فضلًا عن دعم استدامة إمدادات الكهرباء اللازمة لمشروعات التنمية.

ويكتسب المشروع أهمية اقتصادية كبيرة، إذ يسهم في ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الطبيعي، بما يتيح توجيه كميات أكبر منه إلى الصناعات المختلفة أو التصدير، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، إلى جانب مساهمته في دعم الصناعات المرتبطة بالمشروع، وزيادة مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ الأعمال المختلفة، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

وفي الوقت ذاته، يمثل المشروع خطوة مهمة نحو نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إلى مصر، من خلال برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يسهم في إعداد كوادر مصرية متخصصة في مجالات الهندسة النووية والتشغيل والصيانة وإدارة المحطات النووية، ويعزز من امتلاك الدولة للخبرات الفنية اللازمة لإدارة هذا القطاع الحيوي بكفاءة.

ولا تقتصر أهمية المشروع على إنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في عدد من المجالات التنموية، ومن بينها تحلية مياه البحر، في إطار جهود الدولة لتوفير مصادر مستدامة للمياه، فضلًا عن دعم التطبيقات النووية في المجالات الصناعية والبحثية، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة.

كما يعزز المشروع جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، إذ تعد الطاقة النووية من مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وهو ما يساعد على خفض الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء، ويدعم توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.

وتأتي محطة الضبعة النووية في وقت يشهد فيه العالم توسعًا متزايدًا في الاعتماد على الطاقة النووية باعتبارها أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة القادرة على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء بصورة مستقرة، وهو ما دفع العديد من الدول إلى التوسع في برامجها النووية أو إعادة إحياء مشروعاتها في هذا المجال، لمواجهة التحديات المرتبطة بأمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الإطار، يمثل المشروع المصري استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل، يسهم في تلبية احتياجات الدولة من الكهرباء لعقود مقبلة، ويدعم خطط التنمية الصناعية والعمرانية، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، كما يعكس ثقة المؤسسات الدولية والشركات العالمية في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى وفق أعلى معايير الجودة والأمان.

ويجسد المشروع أيضًا نجاح الدولة في تنفيذ واحد من أكبر المشروعات القومية في قطاع الطاقة، وتحويل رؤية تنموية طموحة إلى واقع ملموس، من خلال الالتزام بمعدلات التنفيذ والجداول الزمنية المحددة، والتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في بناء بنية تحتية متطورة لقطاع الطاقة.

ومع استمرار معدلات الإنجاز، تقترب محطة الضبعة النووية من دخول مراحل التشغيل الأولى؛ لتصبح إضافة نوعية لمنظومة الكهرباء في مصر، وركيزة أساسية في تحقيق أمن الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية من الكهرباء بصورة مستقرة وآمنة.

ويؤكد ما تحقق في مشروع محطة الضبعة النووية أن الإرادة السياسية كان لها الدور الحاسم في تحويل حلم إنشاء أول محطة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء إلى واقع؛ ليصبح المشروع أحد أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة، وأحد المشروعات الاستراتيجية التي تدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، من خلال توفير مصدر نظيف وآمن للطاقة، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا في قطاع الطاقة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.