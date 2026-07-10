مهرجان لوكارنو السينمائي يكشف عن قائمة المسابقة الدولية لدورته المقبلة

كشف مهرجان لوكارنو السينمائي عن التشكيلة الرسمية لمسابقته الدولية "Concorso Internazionale"، التي تُعد قلب برنامج المهرجان النابض، حيث تجمع أفلامًا بارزة من مختلف أنحاء العالم للتنافس على جائزة "النمر الذهبي" (Pardo d'Oro).

وتضم المسابقة أفلامًا تتجاوز مدة عرضها الـ60 دقيقة، تمثل عرضًا عالميًا أو دوليًا أول، وتشكل منصة للسينما المعاصرة في أرقى تجلياتها، بين الشكل الكلاسيكي والتجريب الفني، في مساحة تُعنى برصد الأصوات السينمائية المؤثرة وتسجيلها ضمن تاريخ وتقاليد مهرجان لوكارنو.



قائمة الأفلام المتنافسة

تضم قائمة المسابقة الدولية هذا العام سبعة عشر فيلمًا من قارات مختلفة:

1. Alberi erranti

إخراج: سالفاتوري ميريو (إيطاليا، 2026 – 180 دقيقة – بالإيطالية)

2. A Margem do Rio

إخراج: ماتيوس فارياس وإينوك كارفاليو (إنتاج مشترك بين البرازيل وألمانيا، 2026 – 117 دقيقة – بالبرتغالية)

3. Brave New Love

إخراج: ماريا باك (إنتاج مشترك بين الدنمارك والسويد واليونان، 2026 – 105 دقائق – بالدنماركية والنرويجية واليونانية).

4. D'ici là

إخراج: سارة ليونور (فرنسا، 2026 – 105 دقائق – بالفرنسية)

5. I Rarely Wake Up Dreaming

إخراج: إيزابيل ستيفر (إنتاج مشترك بين ألمانيا وأوكرانيا، 2026 – 100 دقيقة – بالأوكرانية)

6. Ketticè

إخراج: جيوفاني تورتوريتشي (إيطاليا، 2026 – 107 دقائق – بالإيطالية)

7. Lejos de los árboles

إخراج: ميريتشل كوليل أباريسيو (إنتاج مشترك بين إسبانيا وبيرو وإيطاليا، 2026 – 117 دقيقة – بالإسبانية والكتالانية والكيتشوا)

8. Manhunt

إخراج: واين وابيموكوا (كندا، 2026 – 103 دقائق – بالإنجليزية والألمانية)

9. Nu e locul tau aici

إخراج: فلورين شيربان (رومانيا، 2026 – 154 دقيقة – بالرومانية)

10. Nun Dul Dega Eomne

إخراج: هونغ سانغسو (كوريا الجنوبية، 2026 – 72 دقيقة – بالكورية)

11. Objet a

إخراج: آن أورين (إنتاج مشترك بين ألمانيا ولوكسمبورغ واليونان، 2026 – 95 دقيقة – بالألمانية)

12. O Jacaré

إخراج: باسيل دا كونها (إنتاج مشترك بين سويسرا والبرتغال، 2026 – 92 دقيقة – بالكريولية والبرتغالية)

13. Princesa Burro

إخراج: كريستوبال ليون وخواكين كوسينيا (إنتاج مشترك بين تشيلي وفرنسا والأوروغواي وهولندا وألمانيا، 2026 – 90 دقيقة – بالإسبانية)

14. Rehmat

إخراج: غورفيندر سينغ (إنتاج مشترك بين الهند وفرنسا، 2026 – 157 دقيقة – بالبنجابية والإنجليزية)

15. The House on the Moon

إخراج: نيلسون يو (إنتاج مشترك بين سنغافورة وتايوان وألمانيا وإندونيسيا، 2026 – 99 دقيقة – بالصينية)

16. Thính Giác

إخراج: لي باو (إنتاج مشترك بين فيتنام وسنغافورة والنرويج وفرنسا وإندونيسيا والسعودية وكمبوديا وتايلاند وتايوان، 2026 – 128 دقيقة – بالفيتنامية)

17. Violence du corps de l'autre

إخراج: دُني كوتيه (كندا، 2026 – 118 دقيقة – بالفرنسية)



تمنح لجنة التحكيم الجوائز التالية:



النمر الذهبي (Pardo d'Oro) – الجائزة الكبرى للمهرجان ومدينة لوكارنو: 75,000 فرنك سويسري، تُقسّم مناصفة بين المخرج والمنتج.



جائزة لجنة التحكيم الخاصة – من مدينتَي أسكونا ولوسوني: 30,000 فرنك سويسري، تُقسّم مناصفة بين المخرج والمنتج.



جائزة أفضل إخراج – من مدينة وإقليم لوكارنو: 20,000 فرنك سويسري، تُمنح للمخرج.



جائزة أفضل أداء تمثيلي (تُمنح لفائزَين اثنين).