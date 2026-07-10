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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان لوكارنو السينمائي يكشف عن قائمة المسابقة الدولية لدورته المقبلة

مهرجان لوكارنو السينمائي
مهرجان لوكارنو السينمائي
محمد نبيل
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف مهرجان لوكارنو السينمائي عن التشكيلة الرسمية لمسابقته الدولية "Concorso Internazionale"، التي تُعد قلب برنامج المهرجان النابض، حيث تجمع أفلامًا بارزة من مختلف أنحاء العالم للتنافس على جائزة "النمر الذهبي" (Pardo d'Oro).

وتضم المسابقة أفلامًا تتجاوز مدة عرضها الـ60 دقيقة، تمثل عرضًا عالميًا أو دوليًا أول، وتشكل منصة للسينما المعاصرة في أرقى تجلياتها، بين الشكل الكلاسيكي والتجريب الفني، في مساحة تُعنى برصد الأصوات السينمائية المؤثرة وتسجيلها ضمن تاريخ وتقاليد مهرجان لوكارنو.

قائمة الأفلام المتنافسة

تضم قائمة المسابقة الدولية هذا العام سبعة عشر فيلمًا من قارات مختلفة:

1. Alberi erranti
إخراج: سالفاتوري ميريو (إيطاليا، 2026 – 180 دقيقة – بالإيطالية)

2. A Margem do Rio
إخراج: ماتيوس فارياس وإينوك كارفاليو (إنتاج مشترك بين البرازيل وألمانيا، 2026 – 117 دقيقة – بالبرتغالية)

3. Brave New Love
إخراج: ماريا باك (إنتاج مشترك بين الدنمارك والسويد واليونان، 2026 – 105 دقائق – بالدنماركية والنرويجية واليونانية).

4. D'ici là
إخراج: سارة ليونور (فرنسا، 2026 – 105 دقائق – بالفرنسية)

5. I Rarely Wake Up Dreaming
إخراج: إيزابيل ستيفر (إنتاج مشترك بين ألمانيا وأوكرانيا، 2026 – 100 دقيقة – بالأوكرانية)

6. Ketticè
إخراج: جيوفاني تورتوريتشي (إيطاليا، 2026 – 107 دقائق – بالإيطالية)

7. Lejos de los árboles
إخراج: ميريتشل كوليل أباريسيو (إنتاج مشترك بين إسبانيا وبيرو وإيطاليا، 2026 – 117 دقيقة – بالإسبانية والكتالانية والكيتشوا)

8. Manhunt
إخراج: واين وابيموكوا (كندا، 2026 – 103 دقائق – بالإنجليزية والألمانية)

9. Nu e locul tau aici
إخراج: فلورين شيربان (رومانيا، 2026 – 154 دقيقة – بالرومانية)

10. Nun Dul Dega Eomne
إخراج: هونغ سانغسو (كوريا الجنوبية، 2026 – 72 دقيقة – بالكورية)

11. Objet a
إخراج: آن أورين (إنتاج مشترك بين ألمانيا ولوكسمبورغ واليونان، 2026 – 95 دقيقة – بالألمانية)

12. O Jacaré
إخراج: باسيل دا كونها (إنتاج مشترك بين سويسرا والبرتغال، 2026 – 92 دقيقة – بالكريولية والبرتغالية)

13. Princesa Burro
إخراج: كريستوبال ليون وخواكين كوسينيا (إنتاج مشترك بين تشيلي وفرنسا والأوروغواي وهولندا وألمانيا، 2026 – 90 دقيقة – بالإسبانية)

14. Rehmat
إخراج: غورفيندر سينغ (إنتاج مشترك بين الهند وفرنسا، 2026 – 157 دقيقة – بالبنجابية والإنجليزية)

15. The House on the Moon
إخراج: نيلسون يو (إنتاج مشترك بين سنغافورة وتايوان وألمانيا وإندونيسيا، 2026 – 99 دقيقة – بالصينية)

16. Thính Giác
إخراج: لي باو (إنتاج مشترك بين فيتنام وسنغافورة والنرويج وفرنسا وإندونيسيا والسعودية وكمبوديا وتايلاند وتايوان، 2026 – 128 دقيقة – بالفيتنامية)

17. Violence du corps de l'autre
إخراج: دُني كوتيه (كندا، 2026 – 118 دقيقة – بالفرنسية)
 

تمنح لجنة التحكيم الجوائز التالية:


النمر الذهبي (Pardo d'Oro) – الجائزة الكبرى للمهرجان ومدينة لوكارنو: 75,000 فرنك سويسري، تُقسّم مناصفة بين المخرج والمنتج.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة – من مدينتَي أسكونا ولوسوني: 30,000 فرنك سويسري، تُقسّم مناصفة بين المخرج والمنتج.

جائزة أفضل إخراج – من مدينة وإقليم لوكارنو: 20,000 فرنك سويسري، تُمنح للمخرج.

جائزة أفضل أداء تمثيلي (تُمنح لفائزَين اثنين).

مهرجان لوكارنو السينمائي مهرجان لوكارنو لوكارنو السينمائي

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