الحذاء الذهبي يشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم 2026

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي عروضه الاستثنائية في بطولة كأس العالم 2026 بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف ليتقاسم صدارة جدول ترتيب هدافي البطولة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء تألق مبابي خلال مواجهة فرنسا والمغرب في الدور ربع النهائي، حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل، ليحجز "الديوك" بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

هدف حاسم وديمبيلي يؤكد الانتصار

افتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 60 بعدما استغل هجمة منظمة وأنهاها بنجاح داخل شباك الحارس ياسين بونو، مسجلا هدفه الثامن في النسخة الحالية من كأس العالم.

ولم ينتظر المنتخب الفرنسي طويلا لتعزيز تقدمه إذ أضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 68 بتسديدة أرضية قوية، ليؤمن انتصار فرنسا ويقودها إلى المربع الذهبي.

صراع مشتعل على لقب الهداف

أشعل مبابي المنافسة على جائزة هداف كأس العالم 2026 بعدما عادل رقم ليونيل ميسي برصيد 8 أهداف لكل منهما، بينما يواصل النرويجي إيرلينج هالاند مطاردتهما برصيد 7 أهداف، مع استمرار المنافسة في الأدوار الحاسمة من البطولة.

المغرب يودع بعد مشاركة مميزة

ورغم الخسارة، أنهى منتخب المغرب مشواره في البطولة بعد مشاركة قوية، نجح خلالها في الوصول إلى الدور ربع النهائي وتقديم مستويات مميزة أمام كبار منتخبات العالم بينما واصل المنتخب الفرنسي رحلته نحو استعادة لقب كأس العالم.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026

كيليان مبابي (فرنسا): 8 أهداف.

ليونيل ميسي (الأرجنتين): 8 أهداف.

إيرلينج هالاند (النرويج): 7 أهداف.

هاري كين (إنجلترا): 6 أهداف.

عثمان ديمبيلي (فرنسا): 5 أهداف.