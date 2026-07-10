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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: رفع 55 ألف حالة إشغال من الشوارع والميادين خلال 4 أشهر

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من رفع نحو 55 ألف حالة إشغال للطريق العام وذلك من خلال الحملات المكثفة التي نُفذت على مدار الأربعة أشهر الماضية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحسين المظهر الحضاري.

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات استهدفت إزالة جميع صور الإشغالات والتعديات على الطريق العام بما في ذلك إشغالات المحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين والمخالفين بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رفع الإشغالات بصورة يومية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، مشددًا على أن الحفاظ على الانضباط بالشوارع يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات الميدانية، والتعامل الفوري مع أي إشغالات أو تعديات يتم رصدها، وعدم التهاون مع المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يضمن الحفاظ على الطريق العام، وتحقيق الانضباط، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع اشغالات

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