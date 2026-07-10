قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعتقل رئيس بلدية وتقتحم بلدات شرق بيت لحم.. ومستوطنون يصعدون اعتداءاتهم بنابلس
محافظ الجيزة: رفع 55 ألف حالة إشغال من الشوارع والميادين خلال 4 أشهر
مسؤول إسباني: الآثار الناجمة عن حريق الغابات بإقليم الأندلس كارثية
استقبال جماهيري حاشد.. بعثة منتخب مصر تصل إلى مقر إقامتها بمدينة العلمين
رامي رضوان: استقبال بعثة منتخب مصر عكس تقدير الوطن لإنجاز أبنائه
الصحة: الربط مع برامج الحماية الاجتماعية لتسهيل تسجيل المستحقين في التأمين الصحي الشامل
تركيا تقرر بيع منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" وروسيا ترفض التعليق
الكرملين: كييف لا تبدي استعدادا للتسوية السلمية.. وروسيا تواصل توسيع المنطقة الأمنية
الأزهر العالمي للفتوى: المراهنات على نتائج المباريات عين القمار المحرم
عيار 21 بـ 5850 جنيها.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار الذهب
الحذاء الذهبي يشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم 2026
في إحتفالات منتخب مصر.. مصطفي زيكو يرفع علم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استقبال جماهيري حاشد.. بعثة منتخب مصر تصل إلى مقر إقامتها بمدينة العلمين

بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم
بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى مقر إقامتها بمدينة العلمين الجديدة، وسط استقبال جماهيري.

واحتشدت أعداد من الجماهير أمام مقر إقامة المنتخب لتوجيه الشكر إلى اللاعبين، تقديرًا لما قدموه خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2026.

وتأتي الاحتفالية الجماهيرية تقديرًا للمستوى الذي ظهر به المنتخب في البطولة، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع المنافسات من دور الـ16 إثر خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ويأمل مسؤولو الكرة المصرية أن تمثل المشاركة في مونديال 2026 نقطة انطلاق لمرحلة جديدة، تسهم في البناء على النتائج التي حققها المنتخب، وتعزز طموحاته في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم استقبال جماهيري كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

ياسين بونو

ياسين بونو: الأرجنتين تلعب بالقلب وميسي يقدم نسخة استثنائية

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد