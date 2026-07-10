استقبال جماهيري حاشد.. بعثة منتخب مصر تصل إلى مقر إقامتها بمدينة العلمين

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى مقر إقامتها بمدينة العلمين الجديدة، وسط استقبال جماهيري.

واحتشدت أعداد من الجماهير أمام مقر إقامة المنتخب لتوجيه الشكر إلى اللاعبين، تقديرًا لما قدموه خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2026.

وتأتي الاحتفالية الجماهيرية تقديرًا للمستوى الذي ظهر به المنتخب في البطولة، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع المنافسات من دور الـ16 إثر خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ويأمل مسؤولو الكرة المصرية أن تمثل المشاركة في مونديال 2026 نقطة انطلاق لمرحلة جديدة، تسهم في البناء على النتائج التي حققها المنتخب، وتعزز طموحاته في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.