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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قراءة الفنجان حرام وتجربة انفصالي كانت صعبة ..أبرز تصريحات هيدي كرم

هيدي كرم
هيدي كرم
أحمد البهى
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حلت الفنانة هيدي كرم، ضيفة علي البرنامج الإذاعي "أسرار النجوم" من تقديم إنجي علي . 

وقالت هيدي كرم: أنا معتدلة في الدين وبشوف قراءة الفنجان حرام ،الغيب لا يعلمه إلا الله.

عمليات التجميل: 

وعن عمليات التجميل قالت هيدي كرم: أنا مش ضد عمليات التجميل نهائى وعملت كدة لانى مكنتش عايزة ألجأ للفيلر والبوتكس وفعلا بان ده جدا وقت التصوير»، مشيرة إلى أن حرصها كان منصبا على الحفاظ على مظهر طبيعى أمام الكاميرا.

الزواج والخيانة: 

وقالت هيدي كرم: لو علاقتنا بقالها 25 سنة وهو عمل كده نزوة أو ملل من العلاقة أو لأنى مهملة عادى هعديها، ولكن لو لسة في بداية علاقتنا هنا نقف بقى ونعرف أنه فيه حاجة غلط».

والراجل اللى يخون مرة مش لازم يخون تانى، الست العاقلة لازم تفكر كويس لأن قرارها هيبقى مبنى عليه خسائر كتير».


يعنى الراجل يبقى ماشى كويس 20 سنة معايا واجى عشان غلطة أبوظ كل اللى بنيته مينفعش. 

الانفصال: 

وعن تجربة انفصالها ، اوضحت هيدي كرم: الانفصال مكنش سهل بالنسبالى وكان أصعب حاجة مرت عليا، ولا أمانع من خوض تجربة الزواج مرة أخرى إذا وجدت الشخص المناسب.

واستكملت: البنات زمان كانت بترضى بقليلها دلوقتي بقت تبص لعربية وفلوس ولو ملقتش ده بتحققه هي.. مفيش بنت دلوقتي بتتجوز صغيرة».


 

هيدي كرم الفنانة هيدي كرم أسرار النجوم

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