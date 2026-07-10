ننشر شروط الانضمام الكلية الفنية العسكرية والتكنولوجية وطب القوات المسلحة

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة المؤهلات العليا (للعمل كضباط محاربين) وحملة المؤهلات العليا / الماجستير / الدكتوراه (للعمل كضباط متخصصين).

كذلك قبول دفعات جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة والمدارس العسكرية الرياضية، والدفعة الأولى لجامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية (دفعة أكتوبر 2026)، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

الكلية العسكرية التكنولوجية:

• تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة من (القسم العلمي فقط)

• ألا يزيد السن في 1 / 11 / عن 21 سنة.

• النسبة المئوية للمجموع: 60% فأكثر.

• مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية.

• يمنح الطالب درجة (البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية).



الكلية الفنية العسكرية:

• تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة الرياضيات فقط" وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي فقط.

• ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.

• النسبة المئوية للمجموع: 75% فأكثر، بشرط أن يكون قد تحصل على 75% فأكثر في مادتي الفيزياء والرياضيات.

• مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية بنظام الساعات المعتمدة.

• يمنح الطالب درجة بكالوريوس الهندسة في برامج الهندسة (الكهربية / الميكانيكية الكيميائية / المدنية / المعمارية / البحرية / النووية) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

كلية الطب بالقوات المسلحة (ذكور / إناث)

• تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة العلوم فقط" وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي فقط.

• ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026عن 21 سنة.

• النسبة المئوية للمجموع: 90% فأكثر.

• مدة الدراسة 7 سنوات دراسية / ميلادية (5 دراسة + 2 امتياز).

• يُمنح الطالب / الطالبة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام فترة الامتياز وترخيص مزاولة المهنة.

الشروط العامة للقبول لصالح الأكاديمية والكليات العسكرية للثانوية العامة ومايعادلها - المحاربين - المتخصصين - المعاهد الصحية للقوات المسلحة

• أن يكون الطالب / الطالبة مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس / وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى)

• أن يكون الطالب / الطالبة حاصلاً على شهادة (الثانوية العامة أو ما يعادلها / المؤهل الجامعي للطلبة المحاربين) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2026 وعام 2025

• أن يكون الطالب / الطالبة مُقيداً بإحدى الجامعات المصرية أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2025

• ألا يكون قد سبق الحُكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف

• أن يكون الطالب / الطالبة حَسن السير والسلوك

• أن يكون الطالب / الطالبة غير متزوج ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالأكاديمية بالنسبة لطلبة (الثانوية العامة / المعاهد الصحية / المحاربين)

• أن لا يكون الطالب / الطالبة قد استقال أو فُصل تأديبياً من أي (كلية / معهد / مدرسة) عسكرية / مدنية

• أن لا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور(المحاربين / المتخصصين / الدراسات العليا)

• أن لا يقل الطول للذكور عن (170 سم) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتي يُسمح بها حتى (158سم) كحد أدنى، ولا يقل عن (155 سم) بالنسبة للإناث

• أن يجتاز الطالب / الطالبة اختبار السمات / القدرات الشخصية بنجاح.

• أن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام للقوات المسلحة.

• أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية

• أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع (7.5 متر) / بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز وذلك للذكور فقط

• أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبارات النفسية المختلفة.

• أن يجتاز الطالب / الطالبة بتفوق الاختبار التفضيلي (اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي - الرياضيات - الفيزياء- الكيمياء - الأحياء) طبقاً للكلية المرشح لها

• أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة) وكذلك الاختبار الرياضي المتقدم.

• أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الاختبار.

• يُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

• أن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة في أوراق القَبول والتي تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة.

• أن يكون الطالب / الطالبة الحاصل على المؤهل الجامعي (البكالوريوس / الليسانس - الدراسات العليا) من الجامعات المصرية (الحكومية / الأهلية / الخاصة) فقط وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات عدا خريجي كليتي (الهندسة - الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كضباط متخصصين فقط

• يُسمح للضباط الاحتياط / المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط.

• أن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية والمعاهد الصحية بارتداء الزي العسكري المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن.

مراحل الاختبارات

أولاً: الأكاديمية والكليات العسكرية / المحاربين / المتخصصين :

تسجيل البيانات

سحب الملفات واختبار السمات

الكشف الطبي

الاختبارالرياضي

الاختبارالنفسي

الاختبارالنفسي المتقدم

الكشف الطبي المتقدم

الاختبارالرياضي المتقدم والاختبارالتفضيلي

الاختبارالشخصي (الهيئة)

رابط الموقع الإلكتروني ومكان سحب الملفات:

• التقديم لصالح الأكاديمية والكليات العسكرية / المحاربين / المتخصصين / المعاهد الصحيةtansiq.mod.gov.eg .

• التقديم للدراسة بالصفة المدنية miltraining.mod.gov.eg

• يكون سحب الملفات من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية .

• بالنسبة للمدارس العسكرية الرياضية يكون التقديم على الموقع miltraining.mod.gov.eg وسحب الملفات من المدارس العسكرية الرياضية.