وزير الطيران: المنتخب سطّر صفحةً مضيئة في تاريخ الكرة المصرية | شاهد

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها إلى مطار العلمين الدولي، في استقبال مميز عكس حجم التقدير والاعتزاز بما حققه أبطال مصر من أداء مشرف أعاد كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، ورسّخ مكانة الرياضة المصرية على الساحة العالمية، وأدخل الفرحة إلى قلوب ملايين المصريين.

يأتي ذلك تقديرًا لإنجاز تاريخي سطّره المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ببلوغه دور الـ16 من بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مطار العلمين الدولي على متن الرحلة الخاصة رقم MS3010، التي سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الرسمي للمنتخب الوطنى فى كأس العالم ٢٠٢٦ ، تحت شعار "شرفتونا"، عقب انتهاء مشاركته التاريخية في البطولة.

وكانت مصر للطيران قد سيرت رحلة سفر المنتخب من مطار القاهرة الدولي إلى مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية على متن إحدى طائراتها من طراز Boeing B787-9 Dreamliner، قبل أن تعيد البعثة إلى أرض الوطن عبر مطار العلمين الدولي، في إطار دورها الوطني وحرصها على توفير أعلى مستويات الخدمة والدعم اللوجستي للمنتخب طوال فترة مشاركته فى البطوله .

وفي لفتة تقديرية تعكس اعتزاز الناقل الوطني بما حققه المنتخب، احتفل طاقم الرحلة بأفراد البعثة على متن الطائرة، حيث تم تقديم تورتة تحمل شعاري مصر للطيران والاتحاد المصري لكرة القدم، تقديرًا لجهودهم وما قدموه من أداء مشرف أسعد ملايين المصريين.

كما شهد مطار العلمين الدولي استعدادات خاصة لاستقبال البعثة، حيث ازدانت صالات المطار بالأعلام المصرية واللافتات الاحتفالية ابتهاجًا بهذا الإنجاز الوطني، فيما حرصت إدارة العلاقات العامة بالمطار على استقبال أعضاء البعثة بالورود والشوكولاتة، تعبيرًا عن اعتزاز منظومة الطيران المدني بما حققه المنتخب الوطني، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الطيران المدني والشباب والرياضة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

وعقب وصول الطائرة إلى مطار العلمين الدولي، تم استقبالها بتحية المياه ، احتفاءً بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ووصوله الى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية،

وفى هذا السياق أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن ما حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم يُعد إنجازًا استثنائيًا ومحطة فارقة في تاريخ الرياضة المصرية، بعدما نجح في تقديم أداء مشرف أمام نخبة منتخبات العالم، عكس ما يتمتع به أبناء مصر من عزيمة وإصرار وقدرة على المنافسة في أكبر المحافل الرياضية الدولية.

وأضاف الحفنى "لقد كتب المنتخب الوطني صفحة مضيئة في تاريخ الكرة المصرية، وقدم نموذجًا مشرفًا في الانضباط والروح القتالية والعمل الجماعي، ليؤكد أن أبناء مصر قادرون على تحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن عاليا في مختلف المحافل الدولية. وما تحقق لم يكن مجرد إنجاز رياضي، بل رسالة فخر لكل المصريين، تؤكد أن الإرادة والطموح والعمل بروح الفريق هي الركائز الحقيقية لصناعة الإنجازات. لقد كنتم خير سفراء للوطن واستحققتم بكل جدارة احترام وتقدير الشعب المصري."

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الوزارة حرصت، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، على توفير جميع التيسيرات والخدمات اللوجستية اللازمة للبعثة منذ مغادرتها للمشاركة في البطولة وحتى عودتها إلى أرض الوطن، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات.

وأوضح وزير الطيران المدنى أن قيام مصر للطيران بتسيير الرحلات الخاصة للمنتخب يأتي انطلاقًا من دورها الوطني ، وتجسيدًا لالتزامها بدعم المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الخارجية، اعتمادًا على ما تمتلكه من إمكانات تشغيلية متطورة وكوادر مؤهلة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

كما أكد الحفني أن استقبال البعثة بمطار العلمين الدولي يعكس ما وصلت إليه المطارات المصرية من جاهزية تشغيلية متقدمة وبنية تحتية حديثة، وقدرتها على استقبال الوفود والفعاليات الكبرى بكفاءة تضاهي أفضل المعايير الدولية، في ظل ما تشهده منظومة الطيران المدني من تطوير مستمر وارتقاء متواصل بمستوى الخدمات المقدمة.