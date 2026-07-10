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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبول دفعات جديدة للمحاربين والمتخصصين والمعاهد الصحية بالقوات المسلحة.. اعرف الشروط والتفاصيل

قبول دفعات جديدة للمحاربين والمتخصصين والمعاهد الصحية بالقوات المسلحة
قبول دفعات جديدة للمحاربين والمتخصصين والمعاهد الصحية بالقوات المسلحة
محمد إبراهيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة المؤهلات العليا (للعمل كضباط محاربين) وحملة المؤهلات العليا / الماجستير / الدكتوراه (للعمل كضباط متخصصين).

كذلك قبول دفعات جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة والمدارس العسكرية الرياضية، والدفعة الأولى لجامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية (دفعة أكتوبر 2026)، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

المعاهد الصحية (ذكور / إناث)
•    تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة العلوم فقط" وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي فقط.
•    ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.
•    النسبة المئوية للمجموع: القسم العلمي شعبة العلوم 60% فأكثر.
•    مدة الدراسة 3سنوات دراسية ميلادية.
•    يحصل الخريج على درجة (رقيب متطوع بالقوات المسلحة "ضابط صف".
الشروط الخاصة بالمحاربين لصالح الكلية الحربية:


التخصصات المطلوبة :(تربية رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الإعلام والصحافة / إقتصاد وعلوم سياسية)، وفي اللغات: (إنجليزي / عبري / روسي / فرنسي / صيني)، من كليات (الآداب - التربية - الألسن - اللغات والترجمة)، ومن الآداب (إعلام / علم نفس / اجتماع)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية الخدمة الاجتماعية .


الشروط الخاصة :
•    التقدير: جيد فأعلى.
•    أن لا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 24 سنة.
•    أن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الجامعيفي عام 2026 أو 2025 فقط.
•    مدة الدراسة 2 عام دراسيميلادي.
•    يُمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.


لصالح كلية الدفاع الجوي:
التخصصات المطلوبة
•    تخصصات الهندسة (الحاسب والنظم / الاتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس).
الشروط الخاصة :
•    التقدير: مقبول فأعلى.
•    أن لا يزيد السن في 1/11/2026 عن (25 سنة).
•    أن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الجامعيفي عام 2026 أو 2025 فقط
•    مدة الدراسة2 عام دراسيميلادي.
•    يُمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي .
ملاحظاتهامة:
•    يُعامل الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس بالمؤهل الجامعيالذي تحصل عليه من الجامعة قبل التقدم للالتحاقبالأكاديمية.
•    سيتم إيقاف قَبول دفعات المحاربين بداية من العام الدراسي 2028 / 2029.
الشروط الخاصة بالمتخصصين
حملة (البكالوريوس / الليسانس) لصالح هيئات وإدارات القوات المسلحة:
التخصصات المطلوبة:
التخصصات الطبية (ذكور – إناث):
•    الذكور: طــب أسنـان - طــب بيطري - صيدلة - علاج طبيعي.
•    الإناث: رئيسات التمريض.
التخصصات الهندسية (ذكورفقط):
•    كهرباء (قوى - إتصالات - حواسب - هندسة طبية).
•    ميكانيكا (قوى - سيارات - طيران - ميكاترونكس).
•    هندسة (كيميائية - مدني - عمارة - بحرية).
باقي التخصصات (ذكور فقط):
•    حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي
•    علوم (كيمياء - كيمياء مزدوجة - بيولوجي - ميكروبيولوجي - فيزياء - جيولوجيا - جيوفيزياء).
•    حقـــوق - تجــارة - زراعــة - تربيـــة رياضيـــة - علـم نفــس - علـم اجتماع - كلية الخدمة الإجتماعية -إعلام وصحافة - تربية موسيقية - فنون تطبيقية (نحت).
•    لغات (إنجليزي - فرنسي - أسباني - صيني - كورى - ياباني - سواحيلي - اللغة الأردية)،


الشروط الخاصة:
•    التقدير: جيد فأعلى لجميع التخصصات عدا الهندسة مقبول فأعلى
•    أن لا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن:
(1) 26 سنة لتخصصات الطب
(2) 25  سنة لتخصصات الهندسة
(3) 24 سنة لباقي التخصصات .
•    أن يكون الطالب حاصل على المؤهل الجامعي عام 2026 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن.
•    مدة الدراسة عام دراسي ميلادي.
•    يمنح الطالب شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

حملة (الماجستير / الدكتوراة) لصالح إدارة الخدمات الطبية:
التخصصات المطلوبة :
•    خريجي كليات الطب البشري والجراحة وحاصل على درجة الماجستير / الدكتوراةفي الطب النفسي.

•    الشروط الخاصة:
•    التقدير: جيد فأعلى.
•    ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عـــن:
(1)  30 سنة لحملة الماجستير.
 (2)  34 سنة لحملة الدكتوراه.
•    مدة الدراسة عام دراسي ميلادي.
•    يُمنح الطالب شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
حملة (البكالوريوس / الماجستير) لصالح جامعة كيان بالقوات المسلحة:
التخصصات المطلوبة (من الذكور فقط):
حملة البكالوريوس:
•  أسنـان - صيدلة - علاج طبيعي.
حملة الماجستير:
خريجي كلية الصيدلة من تخصصات (الأدوية والسموم - الكيمياء الصيدلية - الكيمياء التحليلية - الصيدلانيات والصيدلة الصناعية - الكيمياء الحيوية - العقاقير – الميكروبيولوجي اوالمناعة).
•    خريجي كلية الأسنان من تخصصات (بيولوجيا الفم - المواد الحيوية -  تركيبات ثابتة - تركيبات متحركة - علم أمراض الفم - الحشو التحفظيللأسنان).
•    خريجي كلية العلاج الطبيعي (العلوم الأساسية - الميكانيكا الحيوية).
الشروط الخاصة
التقدير: جيد جداً فأعلى (لحملة البكالوريوس والماجيتسير) مع تقديم الآتي:
•البكالوريوس: شهادة البكالوريوس بالإضافة لبيان درجات معتمد.
•الماجستير: شهادة الماجستير بالإضافة لبيان درجات المقررات العامة والتخصصية.
•    أن لا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن:
26 سنة لحملة البكالوريوس.
30 سنة لحملة الماجستير.
•    أن يكون الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس عام 2026 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن.
•    مدة الدراسة عام دراسيميلادي.
•    يمنح الطالب شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
حملة المؤهلات العليا لصالح الأكاديمية العسكرية المصرية:
•    في مجال الفروسية (الذكور – الإناث):
•    التخصصات المطلوبة:
يتم قبول حاملي المؤهلات العليا من الكليات النظرية فقط ولا يسمح بقبول خريجي كليات الطب (البشرى - الأسنان - البيطري - الصيدلة - العلاج الطبيعي) وكليات الهندسة، ولن يُعامَل بالمؤهل الجامعي أثناء الخدمة بالقوات المسلحة.
الشروط الخاصة:
•    التقدير: جيد فأعلى.
•    ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن30سنة.
•    أن يكون حاصلا على المؤهل الجامعيفي عام 2026 والسنوات السابقة "شرط التقيد بالسن".
•    يقر المتقدم بأنه لن يُعامَل بمؤهله الجامعي طوال مدة خدمته بالقوات المسلحة.
•    تكون الأفضلية فيالانتقاء للأفضل في ممارسة اللعبة (تأهيلاًوتدريباً).
•    أن يكون المتقدمين من المقيدين فياتحاد اللعبة وحاصلين على البطولات المناسبة لأعمارهم ويفضل حصولهم على دورات تدريبية (محلية / دولية) وفرق فن الركوب.
•    يحظر على المقبولين ممارسة أي أعمال خاصة أو أعمال تتعلق بنشاطه بمجال الفروسية أثناء خدمته بالقوات المسلحة.
•    مدة الدراسة عام دراسيميلادي.
•    يمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
•    يتم التخرج من الأكاديمية العسكرية المصرية برتبة ملازم.
في مجال التربية الرياضية لخريجات كلية التربية الرياضية (إناث فقط):
الشروطالخاصة:
التقدير: جيد فأعلى.
•    أن لا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 24 سنة.
•    أن تكون حاصلة على المؤهل الجامعيفي عام 2026 أو 2025 فقط.
•    مدة الدراسة عام دراسيميلادي.
•    تُمنح الطالبة شهادة إتمام الدراسة العسكرية.


مراحل الاختبار: المعاهد الصحية للقوات المسلحة:


•    تسجيل البيانات
•    سحب الملفات واختبار السمات
•    -الكشف الطبي
•    الاختبار الرياضي
•    الاختبار النفسي
•    الكشف الطبي المتقدم
•    الاختبار الشخصي (الهيئة)

التوقيتات
المعاهد الصحية للقوات المسلحة :
•    بالنسبة للطلبة خريجي العام الدراسي 2025 يكون التقديم على الموقع بدء من 9/7/2026 وحتى 20/7/2026 وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 25/7/2026 وحتى 30/7/2026، وبالنسبة للطلبة خريجي العام الدراسي 2026 يكون التقديم على الموقع عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة ب 72 ساعة وحتى 27/8/2026، وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 01/09/2026 وحتى 16/09/2026.
المحاربين:
•    خريجي عام (2025 - 2026) يكون التقديم على الموقع بدء من 9/7/2026 وحتى 20/7/2026 وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 1/8/2026 وحتى 6/8/2026 .
المتخصصين:
•    خريجي عام (2025 - 2026) يكون التقديم على الموقع بدء من 1/8/2026 وحتى 27/8/2026 وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 1/9/2026 وحتى 16/9/2026
رابط الموقع الإلكتروني ومكان سحب الملفات:
•    التقديم لصالح الأكاديمية والكليات العسكرية / المحاربين / المتخصصين / المعاهد الصحيةtansiq.mod.gov.eg .
•    التقديم للدراسة بالصفة المدنية miltraining.mod.gov.eg
•    يكون سحب الملفات من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية .
•    بالنسبة للمدارس العسكرية الرياضية يكون التقديم على الموقع miltraining.mod.gov.eg  وسحب الملفات من المدارس العسكرية الرياضية.

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