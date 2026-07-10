وزير الرياضة: المنتخب الوطني قدم أداء متميزا في المونديال

قال جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر قدم أداء متميزا وحقق نتيجة عالمية في مونديال 2026، حيث وحد وجمّع صف الجماهير المصرية والعربية وكل مشاهدي ومشجعي الرياضة العالمية.

وأضاف نبيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي لؤي أباظة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الصحافة العالمية أشادت بأداء المنتخب الوطني في البطولة بشكل عام، وفي مباراة منتخب الأرجنتين.

وحول تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني، المقرر غدا، السبت، قال وزير الشباب والرياضة: «سأتحدث كرياضي وليس كوزير، هذا فخر لأي لعب أن يكرم من رئيس دولته، وهذا يؤكد أن الرئيس مهتم بتنمية الإنسان المصري بشكل عام والرياضي بشكل خاص، ويوجه رسالة لكل واحد في قطاع الرياضة وأي قطاع آخر، بأن كل متميز سيكون التكريم في انتظاره من القيادة السياسية».

وأكد، أن استقبال الجماهير المصرية المنتخب الوطني في مدينة العلمين رسالة شكر للمنتخب وجهازه الوطني ولاتحاد الكرة، مشددًا، على أن الجماهير تنتمي إلى مختلف المحافظات من أجل الترحيب وشكر الفريق.