وزير الشباب والرياضة: إشادات عربية ودولية بمنتخب مصر بعد أدائه في كأس العالم

أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أن المنتخب المصري قدم أداء متميزا خلال المونديال، وأن المنتخب قان بعمل تجميع للمشجعين في الداخل والخارج.

وأضاف أن جميع المشجعين بالعالم تحدثت عن المنتخب المصري، وهناك إشادات كبيرة بما قدمه المنتخب أمام منتخبات كبيرة عالمية، وأن الجميع شاهد ما حدث بعد مباراة الأرجنتين.

وأوضح أن تكريم الرئيس لنجوم المنخب يعتبر فخر كبير، وأن الرئيس السيسي يكرم أي شخص يتميز في مكانه.

وأشار وزير الشباب والرياضة لإكسترا نيوز، أن استقبال الجماهير المصرية للمنتخب رسالة شكر له ، وأن الدولة حققت إنجازات في البنية التحتية الرياضية خلال السنوات الأخيرة.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن هناك إشادات عربية ودولية بالمنتخب الوطني بعد أدائه المبهر في كأس العالم.