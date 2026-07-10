طقس ميامي يربك حسابات فيفا.. مباراة إنجلترا والنرويج مهددة بالتأجيل

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحديًا جديدًا قبل مباراة إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026، المقررة غدًا السبت على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، في ظل تحذيرات من موجة حر شديدة واحتمالات لعواصف رعدية قد تؤثر على موعد اللقاء.

إنجلترا تبلغ ربع النهائي بعد معركة أمام المكسيك

وصل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2، بفضل ثنائية جود بيلينجهام وهدف هاري كين من ركلة جزاء، رغم استكمال "الأسود الثلاثة" المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جاريل كوانساه في الدقيقة 54.

فيفا يدرس تعديل موعد المباراة

ووفقًا لتقارير إعلامية، يدرس "فيفا" إمكانية تعديل توقيت المباراة إذا استدعت الظروف الجوية ذلك، بعدما حذرت هيئة الأرصاد الأمريكية من ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 43 درجة مئوية، مع توقعات بعودة العواصف الرعدية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بروتوكول صارم حال ظهور الصواعق

تنص لوائح الاتحاد الدولي على إيقاف المباريات فور رصد صواعق برق داخل نطاق 8 أميال من الملعب، ما يجعل إقامة المباراة في موعدها مرهونة بتطورات الأحوال الجوية في مدينة ميامي خلال الساعات التي تسبق صافرة البداية.