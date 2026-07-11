أفشة يفاضل بين عرض ليبي وآخر عراقي للرحيل عن الأهلي

يفاضل محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، بين عرضين من الدوريين الليبي والعراقي، تمهيدًا لحسم وجهته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اقترابه من الرحيل عن القلعة الحمراء.

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وكان أحمد حسن قد كشف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أفشة يدرس حاليًا العرضين قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله، في انتظار الاتفاق على الوجهة الأنسب خلال الأيام المقبلة.

وحرص أفشة على نشر الصورة، التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جماهير الأهلي، التي أشادت بالأجواء العائلية داخل الفريق وتمنت التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة

ويستعد مجلس ادارة النادي الأهلي لحسم عدة ملفات بشان صفقات الفريق للموسم الجديد.

ويسعى المجلس لإنهاء ملف تريزيجيه بعدما اقترب اللاعب من الرحيل.

وسيتم إعلان أسماء الراحلين وفي مقدمتهم أفشة ومحمد شريف.

كما سيتم التعاقد مع مهاجم أجنبي، حيث يسعى الاهلي بالتعاقد مع لاعبين عرب والأقرب مغربي.

ويعد سفيان بن جديدة هو الإسم رقم 1 للنادي الأهلي في مركز المهاجم وذلك بعد تعيين عموته مديرا فنيا للاهلي.

ويتم حاليا التفكير في ضم مدافع أجنبي حال رحيل أشرف داري.

ويبحث الأهلي عن لاعب فلسطيني يستطيع اللعب كجناح أيمن ولاعب وسط خلال المرحلة المقبلة.

ويستمر أحمد رضا مع الأهلي في الموسم الجديد مع استمرار إعارة كباكا والساعي.

وحرص أفشة على نشر الصورة، التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جماهير الأهلي، التي أشادت بالأجواء العائلية داخل الفريق وتمنت التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة

ويستعد مجلس ادارة النادي الأهلي لحسم عدة ملفات بشان صفقات الفريق للموسم الجديد.

ويسعى المجلس لإنهاء ملف تريزيجيه بعدما اقترب اللاعب من الرحيل.

وسيتم إعلان أسماء الراحلين وفي مقدمتهم أفشة ومحمد شريف.

كما سيتم التعاقد مع مهاجم أجنبي، حيث يسعى الاهلي بالتعاقد مع لاعبين عرب والأقرب مغربي.

ويعد سفيان بن جديدة هو الإسم رقم 1 للنادي الأهلي في مركز المهاجم وذلك بعد تعيين عموته مديرا فنيا للاهلي.

ويتم حاليا التفكير في ضم مدافع أجنبي حال رحيل أشرف داري.

ويبحث الأهلي عن لاعب فلسطيني يستطيع اللعب كجناح أيمن ولاعب وسط خلال المرحلة المقبلة.

ويستمر أحمد رضا مع الأهلي في الموسم الجديد مع استمرار إعارة كباكا والساعي.