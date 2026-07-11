تهديدات الانتقام.. ترامب ونتنياهو على رأس قائمة اغتيالات تضم 13 شخصا| تفاصيل

نشرت صحيفة "همشهري" الإيرانية، التابعة لبلدية طهران، صورة مُولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتديين زي السجناء البرتقالي، مع وضع علامة تصويب على جبينيهما، وذلك في أعقاب تصاعد التهديدات الإيرانية بالانتقام.

وضمت الصورة عدداً من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين، بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس الأركان إيال زامير، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وجاء نشر الصورة بعد رسالة منسوبة إلى مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، تعهد فيها بـ"الثأر"، قائلاً إن "الانتقام مطلب الأمة وسيتم تنفيذه قريباً".

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أنه يتصدر قائمة الاغتيالات الإيرانية، محذراً من أن أي محاولة لاستهدافه ستقابل برد عسكري أمريكي واسع ضد إيران. كما أعلن عبر منصة "تروث سوشيال" أن الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالرد الحاسم إذا نفذت طهران أي تهديد باغتياله.

في سياق متصل، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن أي قرار يتعلق بمضيق هرمز سيبقى بيد إيران وسلطنة عُمان فقط، مشيرة إلى أن زيارة الوفد القطري الأخيرة إلى طهران تأتي في إطار الوساطة والحوار الإقليمي، وليس للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمضيق.