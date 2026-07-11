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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي لمنتخب مصر: نعبر عن فخرنا واعتزازنا بكم

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبد الخالق صلاح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستماع لكلمات من عدد من لاعبي المنتخب، على هامش تناول وجبة الغداء، ضمن فعالية استقبال بعثة المنتخب بعد المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقال الرئيس السيسي خلال تناول الغداء: «لازم أنتوا تتكلموا.. يعني كل واحد يقول أحاسيسه في الماتشات المختلفة.. يعني شوبير والشناوي وغيرهم يعني».

وأضاف أن هذا الأمر يمثل فرصة كبيرة للاستماع من لاعبي المنتخب؛ ليعرف المصريون ما عاشه اللاعبون من أحداث خلال البطولة.

وقال الرئيس السيسي مخاطبًا اللاعبين: "نرحب بكم هنا معنا.. وباسم المصريين نرحب بكم ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بكم"، مُشيدًا بما قدمه المنتخب من روح قتالية وأداء يعكس قدرة أبناء مصر على تحقيق الإنجازات في المحافل الدولية. 

وأكد الرئيس السيسي استمرار دعم الدولة للجهاز الفني الوطني، مشددًا على أهمية أن يقود أبناء مصر المنتخبات الوطنية.

كما وجه الشكر إلى حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على ما قدماه خلال الفترة الماضية.

الرئيس السيسي لاعبي المنتخب تناول الغداء

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