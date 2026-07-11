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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول لبناني يؤكد مشاركة بلاده في محادثات روما مع إسرائيل

لبنان واسرائيل
لبنان واسرائيل
القسم الخارجي
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أكد مسؤول لبناني، السبت، مشاركة لبنان في محادثات تعقد في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة إسرائيل، في إطار مساعٍ دبلوماسية تهدف إلى معالجة القضايا الأمنية العالقة بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية على الحدود الجنوبية، وسط جهود دولية لمنع تجدد التصعيد.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث لوسائل إعلام مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أن الوفد اللبناني سيشارك في الاجتماعات بصفته طرفًا في محادثات غير مباشرة، مؤكدًا أن اللقاءات لا تمثل مفاوضات سياسية أو خطوة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإنما تأتي في سياق آلية دولية لمعالجة الملفات الأمنية والحدودية برعاية شركاء دوليين.

وبحسب المعلومات المتداولة، تركز محادثات روما على تقييم تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار، وبحث آليات تثبيت الهدوء على طول الخط الأزرق، إلى جانب مناقشة قضايا تتعلق بإطلاق المحتجزين، والانسحاب من بعض المناطق المتنازع عليها، وتعزيز دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في مراقبة الوضع الميداني.

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر المستمر، رغم انخفاض وتيرة المواجهات مقارنة بالأشهر الماضية، حيث تكثف الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والأمم المتحدة جهودها لتثبيت الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

ويؤكد المسؤولون اللبنانيون باستمرار أن أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي تتم بصورة غير مباشرة ومن خلال وسطاء دوليين، انسجامًا مع الموقف الرسمي اللبناني الذي يرفض إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خارج إطار تسوية شاملة للقضايا العالقة ووفق القرارات الدولية ذات الصلة.

ويعكس انعقاد محادثات روما استمرار المسار الدبلوماسي الذي تقوده الدول الوسيطة للحفاظ على التهدئة، خاصة في ظل المخاوف من أن يؤدي أي حادث أمني جديد إلى تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار على الحدود.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية كاملة بشأن جدول أعمال الاجتماعات أو النتائج المتوقعة منها، إلا أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن المحادثات تركز على إجراءات عملية لبناء الثقة وخفض التوتر، بدلاً من بحث ملفات سياسية أوسع.

وتأتي هذه الجولة من المشاورات ضمن سلسلة اجتماعات دولية تستهدف دعم تنفيذ التفاهمات الأمنية، في وقت يواصل فيه الوسطاء اتصالاتهم مع مختلف الأطراف لتجنب أي تصعيد جديد قد يهدد الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة. 

روما إسرائيل لبنان العاصمة الإيطالية وقف إطلاق النار

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