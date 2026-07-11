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مفيدة شيحة: تكريم الرئيس لمنتخب مصر رسالة تقدير تليق بالأبطال بعد الإنجاز التاريخي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مفيدة شيحة: تكريم الرئيس لمنتخب مصر رسالة تقدير تليق بالأبطال بعد الإنجاز التاريخي

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
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أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، بالأداء المميز الذي قدمه لاعبو منتخب مصر في بطولة كأس العالم، مؤكدة أن الفريق نجح في رسم البهجة على وجوه المصريين وقدم صورة مشرفة لكرة القدم المصرية أمام العالم.

وقالت مفيدة شيحة، خلال حلقة البرنامج المذاعة مساء اليوم السبت، إن لاعبي المنتخب استحقوا كل التقدير بعد الروح القتالية والإصرار الذي ظهروا به طوال مشوار البطولة، مشيرة إلى أن الإنجاز الذي تحقق سيظل مصدر فخر لكل المصريين.

وأضافت أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب ومنح اللاعبين والجهاز الفني كأس الجدارة والأوسمة يعكس تقدير الدولة لما قدمه الأبطال، ويؤكد أن الإنجازات الوطنية يتم الاحتفاء بها بالشكل الذي يليق بأصحابها.

وأكدت أن هذا التكريم يحمل رسالة مهمة لكل الرياضيين، مفادها أن الاجتهاد والإخلاص ورفع اسم مصر في المحافل الدولية يحظى بتقدير القيادة السياسية والشعب المصري، معربة عن أمنياتها باستمرار النجاحات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

مفيدة شيحة منتخب مصر لاعبي المنتخب

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