الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة ميتسوبيشي لانسر كرستالة موديل 1999.

وتتوفر السيارة ميتسوبيشي لانسر كرستالة موديل 1999‏، بمحركين 4 سلندر؛ الأول 1300 سي سي بقوة 75 حصاناً وعزم 108 نيوتن/متر، والثاني 1500 سي سي بقوة 110 أحصنة وعزم 137 نيوتن/متر، مع ناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات.

يبلغ طول السيارة 4290 مم، وعرضها 1690 مم، وارتفاعها 1395 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2500 مم، بينما يبلغ وزنها الإجمالي وهي فارغة 1010 كجم، وسعة خزان الوقود 50 لتراً.

تستهلك السيارة ميتسوبيشي لانسر كرستالة موديل 1999‏، حوالي 6.5 إلى 7 لترات من الوقود لكل 100 كم، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 12.5 إلى 13.5 ثانية، مع إطارات قياسية بمقاس 14 بوصة.

وعن سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر كرستالة موديل 1999‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 200 ألف جنيه، ‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.