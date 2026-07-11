رئيس برلمانية حماة الوطن يكشف أهمية جهاز مستقبل مصر في خدمة الاقتصاد

أكد النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب أن مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يمثل خطوة استراتيجية هامة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الاستثمار في مصر.

واشار العطيفي إلى أن التشريع الجديد يبعث برسالة ثقة قوية ومباشرة للمستثمرين في الداخل والخارج.

وأضاف العطيفي في تصريحات له، أن جهاز مستقبل مصر يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي القومي ودعم الاقتصاد.

أهمية جهاز مستقبل مصر في خدمة الاقتصاد الوطني

ولفت إلى أن موافقة الحكومة واللجان البرلمانية المختصة على مشروع القانون تعكس بوضوح مدى اهتمام الدولة بدعم الكفاءات الوطنية العاملة في المشروعات القومية الكبرى.

واستعرض النائب أبرز المزايا والأهداف التي يحققها مشروع القانون الجديد، والتي تلخصت في عدة محاور رئيسية:

* حماية حقوق العاملين حيث يضمن التعديل التشريعي الحفاظ الكامل على الحقوق المالية والإدارية للموظفين والعاملين خلال فترات الندب والإعارة.

* تحفيز القطاع الخاص حيث يفتح القانون آفاقاً جديدة وجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم بشكل مباشر في تحفيز زيادة الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمارات.

* منع تداخل الاختصاصات حيث يعزز التشريع الجديد حالة التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، ويمنع أي تداخل في الاختصاصات لضمان أعلى درجات الكفاءة الإدارية والتنفيذية.

‎واختتم النائب الدكتور أحمد العطيفي تصريحاته مؤكداً أن حالة التوافق النيابي الواسعة حول مشروع القانون تؤكد بوضوح وحدة الصف والهدف خلف الرؤية القيادية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.