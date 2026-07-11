هيثم حسن: محمد صلاح مثلي الأعلى.. دعمني في أصعب لحظاتي وأتمنى السير على خطاه

أكد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، أن قائد الفراعنة محمد صلاح يُعد من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه يمثل قدوة كبيرة له داخل وخارج الملعب.

أعظم اللاعبين المصريين

وقال هيثم حسن خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: “محمد صلاح لاعب كبير للمنتخب، وقائد عظيم، والجميع يعلم ذلك، هو حريص على كل اللاعبين، ولديه شخصية القائد ويتحمل المسؤولية، وأعتبره من أعظم اللاعبين المصريين”.

رفع معنويات الجميع

وأضاف: “منذ صغرنا كنا نشاهد محمد صلاح ونتمنى اللعب بجواره، واليوم أراه بشكل يومي وأحاول أن أتعلم منه وأصبح أفضل. حتى داخل الحافلة كان يحرص على الحديث معنا ورفع معنويات الجميع، وهو يفكر دائمًا في زملائه”.

وكشف هيثم عن موقف إنساني جمعه بقائد المنتخب، قائلاً: “عندما لم أتمكن من المشاركة في أول مباراة؛ كنت حزينًا جدًا، لكن محمد صلاح وقف بجانبي ورفع معنوياتي وساعدني على تجاوز تلك الفترة، وهذا لن أنساه أبدًا”.

وأكد لاعب منتخب مصر أنه لا يسعى لأن يكون نسخة من صلاح، موضحًا: “لا أستطيع أن أكون مثل محمد صلاح، فهو صلاح واحد، وأنا أريد أن أكون هيثم حسن، لكن بالتأكيد هو مثلي الأعلى، أتعلم من أفكاره وأشاهد فيديوهاته وأستفيد من خبراته، لأنه يثبت دائمًا أن العمل الجاد والتفاني يقودان إلى النجاح”.

طبيعة المباريات الكبرى

وعن مواجهة الأرجنتين، قال هيثم حسن: “اللاعبون الأرجنتينيون يتميزون بالقوة والشراسة، وكلما نجحت في المراوغة؛ كانوا يحاولون إيقافي، وتعرضت لعدد كبير من التدخلات، لكن هذه طبيعة المباريات الكبرى”.

وتحدث عن فرحته بالهدف الثاني الذي سجله منتخب مصر، قائلاً: “بعد إلغاء الهدف الأول قلت لنفسي لا مشكلة، سجلنا الهدف الثاني. كان هدفًا رائعًا أيضًا بعد تعاون مميز بين محمد صلاح وزيزو، وشعرنا وقتها أننا قريبون جدًا من الفوز، لكن في النهاية لم يحالفنا التوفيق، رغم أن تلك اللحظات ستظل من أجمل ذكرياتي مع المنتخب”.