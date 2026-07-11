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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن تفاصيل بيع أدوات دين بـ 248.5 مليار جنيه في أسبوع

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
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رفع البنك المركزي المصري من مستهدفات طرح أدوات دين خلال الأسبوع الجاري بقيمة 58.5 مليار جنيه بما يعادل 1.18 مليار دولار، وذلك بالمقارنة بما كانه عليه بنهاية الشهر الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري بشكل دوري، العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الاكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري- والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة-؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة، نيابة عن وزارة المالية.

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ 248.5 مليار جنيه بما يعادل 5 مليارات دولار ومقارنة بـ 190 مليار جنيه بما يساوي 3.814 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي

توزيعات أدوات الدين

وثبت البنك المركزي المصري من حجم بيع أذون خزانة، وتحديدًا من آجال "91 و273 و182 و364 يوما" بقيمة تبلغ 230 مليار جنيه.

ومن المستهدف طرح  الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 110 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد.

وسيتم طرح مزاد آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 و364 يومًا بقيمة 120 مليار جنيه.

وعلي سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت ومتغير بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه، تتضمن سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاقي عامين بقيمة ملياري جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه، و استحقاق ذو عائد متغير بقيمة 1.5 مليار جنيه.

البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر أدوات دين وزارة المالية أذون وسندات خزانة الفجوة التمويلية

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