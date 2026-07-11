سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي الأخير

يواصل سعر الدولار اليوم جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في مصر، بعدما استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخه، واستمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهي عوامل عززت من استقرار سوق الصرف خلال الفترة الحالية، إلى جانب السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على التوازن الاقتصادي ومواجهة المتغيرات العالمية.





سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

واصل سعر الدولار اليوم استقراره في البنك المركزي المصري دون أي تغيير مقارنة بآخر تعاملات الأسبوع، ليسجل:

49.63 جنيهًا للشراء.

49.77 جنيهًا للبيع.

ويعكس هذا المستوى استمرار حالة الهدوء التي يشهدها سوق النقد الأجنبي، في ظل توافر الدولار داخل الجهاز المصرفي، مع غياب أي ضغوط على سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

استقرار سعر الدولار اليوم يعكس نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق، خاصة مع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

شهدت معظم البنوك العاملة في مصر استقرارًا في أسعار صرف الدولار، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 49.65 جنيهًا للشراء، و49.75 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 49.65 جنيهًا للشراء، و49.75 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.60 جنيهًا للشراء، و49.70 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.60 جنيهًا للشراء، و49.70 جنيهًا للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.70 جنيهًا للشراء، و49.80 جنيهًا للبيع، ليواصل تسجيل أعلى سعر شراء بين البنوك.

بنك البركة: 49.60 جنيهًا للشراء، و49.70 جنيهًا للبيع.

بنك قناة السويس: 49.65 جنيهًا للشراء، و49.75 جنيهًا للبيع.

وتؤكد هذه الأسعار استمرار حالة الاستقرار في سوق الصرف، مع تقارب واضح بين أسعار الدولار في مختلف البنوك، وهو ما يعكس توازن العرض والطلب .



قرار البنك المركزي يدعم استقرار سعر الدولار اليوم

جاء استقرار سعر الدولار اليوم عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير، بعد مراجعة التطورات الاقتصادية.

وقررت اللجنة تثبيت:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%.

سعر العملية الرئيسية عند 19.50%.

سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء رغم استمرار تراجع معدلات التضخم، إلا أن استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب الحاجة للحفاظ على الاستقرار النقدي، دفع اللجنة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال المرحلة الحالية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تثبيت أسعار الفائدة يعزز من استقرار سعر الدولار اليوم، ويمنح الأسواق مزيدًا من الثقة في السياسات النقدية للدولة.

الاحتياطي النقدي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر

من أبرز العوامل التي تدعم استقرار سعر الدولار اليوم، إعلان البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ53.009 مليار دولار في أبريل الماضي، بزيادة بلغت نحو 125 مليون دولار.

ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ الاحتياطي النقدي المصري، ما يعكس تحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، إلى جانب توفير غطاء قوي لاستقرار سوق النقد الأجنبي.

ويؤكد اقتصاديون أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في التعامل مع أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية، كما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

الذهب يعزز قوة الاحتياطي الأجنبي

كشف البنك المركزي أيضًا عن إضافة نحو 3 آلاف أوقية ذهب إلى احتياطياته خلال شهر مايو الماضي، ليرتفع إجمالي الرصيد إلى 4.167 مليون أوقية.

ورغم انخفاض القيمة الدولارية لاحتياطي الذهب بنحو 425 مليون دولار نتيجة تراجع الأسعار العالمية، فإن ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية بحوالي 656 مليون دولار ساهم في تعويض هذا الانخفاض، واستمرار نمو الاحتياطي النقدي.

ويرى خبراء أن تنوع مكونات الاحتياطي بين الذهب والعملات الأجنبية يعزز من استقرار سعر الدولار اليوم، ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الخارجية.

تحويلات المصريين بالخارج تواصل تسجيل أرقام قياسية

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي التي ساهمت في استقرار سعر الدولار اليوم.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع التحويلات بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2025-2026، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بـ29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما سجل شهر أبريل 2026 وحده تحويلات بلغت 4.3 مليار دولار، بزيادة بلغت 44% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وعلى مستوى عام 2025 بالكامل، بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها، مقابل 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

ويؤكد الخبراء أن هذا النمو القوي في التحويلات أسهم في زيادة المعروض من الدولار داخل البنوك، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على استقرار سوق الصرف.



لماذا استقر سعر الدولار اليوم؟

يرجع استقرار سعر الدولار اليوم إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية، أبرزها:

ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أعلى مستوى تاريخي.

استمرار النمو القياسي في تحويلات المصريين بالخارج.

تثبيت أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.

توافر النقد الأجنبي داخل البنوك.

استقرار السياسة النقدية والمالية.

تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما ساهمت هذه العوامل في تقليص الضغوط على سوق الصرف، ومنحت البنوك قدرة أكبر على تلبية احتياجات العملاء من العملات الأجنبية دون اضطرابات.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

يُتوقع أن يواصل سعر الدولار اليوم حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، ما لم تشهد الأسواق العالمية تغيرات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية أو تطورات اقتصادية وجيوسياسية تؤثر على حركة رؤوس الأموال وأسواق العملات.