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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رامي ربيعة: تفوقنا على الأرجنتين.. والقرارات التحكيمية غيّرت مجرى المباراة

رامي ربيعة
رامي ربيعة
محمد البدوي
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أكد رامي ربيعة، مدافع المنتخب الوطني، أن لاعبي الفراعنة دخلوا مواجهة الأرجنتين بثقة كبيرة وإيمان بقدرتهم على تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري كان الطرف الأفضل في بداية اللقاء، قبل أن تؤثر القرارات التحكيمية على سير المباراة.

 الالتحامات والكرات المشتركة

وقال ربيعة خلال لقائه مع برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر إن المنتخب فرض شخصيته منذ الدقائق الأولى، موضحًا: «من أول دقيقة كنا حاسين إننا متفوقين على الأرجنتين، وكنا بنكسب أغلب الالتحامات والكرات المشتركة، واتفقنا قبل المباراة إن أي التحام لازم يكون من نصيبنا، وكنا واثقين في نفسنا».

وأضاف أن تصدي حارس المنتخب لركلة الجزاء منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، مؤكدًا أن روح الفريق كانت كلمة السر في الأداء القوي، حيث كان كل لاعب يمنح زميله الثقة والطاقة داخل الملعب، وهو ما انعكس على مستوى المنتخب خلال الشوط الأول.

 القرارات التحكيمية

وأشار ربيعة إلى أن نقطة التحول جاءت مع القرارات التحكيمية، موضحًا أن الفريق شعر بغياب العدالة في احتساب الأخطاء، قائلاً: «أي احتكاك منا كان بيتحسب خطأ، بينما نفس الكرات لصالح الأرجنتين كانت بتعدي، وده خلانا مش فاهمين المعيار اللي الحكم بيحكم بيه المباراة».


وأوضح مدافع المنتخب أن هذه القرارات أثرت نفسيًا على اللاعبين، حيث أصبحوا أكثر حذرًا في الالتحامات خوفًا من احتساب مخالفات ضدهم، الأمر الذي منح لاعبي الأرجنتين ثقة أكبر مع مرور الوقت.

تطبيق القانون بمعيار واحد

وشدد رامي ربيعة على أن الأخطاء واردة في كرة القدم، لكن تطبيق القانون بمعيار واحد على الفريقين كان سيمنح المباراة عدالة أكبر، لافتًا إلى أن المنتخب لا يحمل التحكيم المسؤولية الكاملة عن النتيجة، إلا أن القرارات التحكيمية كانت أحد العوامل التي ساهمت في تغيير مجريات اللقاء ومنحت المنافس أفضلية معنوية داخل الملعب.

رامي ربيعة المنتخب مدافع المنتخب المنتخب الوطني الأرجنتين القرارات التحكيمية

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