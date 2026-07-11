برلماني: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني يؤكد أن الدولة تؤمن بالشباب وتصنع مستقبل الرياضة

أشاد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، وتكريمهم تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا المشهد يجسد نهج الدولة في الاحتفاء بالنماذج الوطنية الناجحة، وترسيخ ثقافة التقدير لكل من يرفع راية مصر في المحافل الدولية.

تكريم منتخب مصر

وقال النائب محمد حمزة إن حرص الرئيس السيسي على لقاء اللاعبين والاستماع إليهم وتكريمهم يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الرياضة أصبحت أحد أهم أدوات بناء الإنسان المصري، وأن الإنجازات الرياضية تمثل جزءًا من قوة الدولة الشاملة، لما تتركه من أثر إيجابي في تعزيز الانتماء الوطني وإلهام الأجيال الجديدة بالسعي نحو النجاح والتميز.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال اللقاء، وفي مقدمتها ضرورة التوسع في اكتشاف المواهب والاعتماد على «كشافين متجردين»، تمثل خريطة طريق حقيقية لإعادة بناء منظومة اكتشاف اللاعبين على أسس من النزاهة والعدالة، بما يضمن وصول الفرصة إلى كل موهبة تستحقها في مختلف محافظات الجمهورية، بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم مصلحة الرياضة المصرية.

وأكد حمزة أن ما قدمه المنتخب الوطني في كأس العالم لم يكن مجرد إنجاز رياضي، بل نموذجًا مشرفًا للشخصية المصرية التي تؤمن بالإصرار والانضباط والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن الأداء القتالي للاعبين نجح في توحيد المصريين خلف هدف واحد، وصنع حالة من الفخر الوطني، وهو ما استحق عنه هذا التكريم الرئاسي الذي يعكس تقدير الدولة لكل جهد مخلص.

تكريم المنتخب

وأوضح أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في قطاعي الشباب والرياضة، عبر تطوير المنشآت الرياضية ومراكز الشباب وإقامة بنية تحتية حديثة، وهو ما يمثل قاعدة قوية لصناعة أبطال قادرين على المنافسة في أكبر البطولات القارية والدولية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستلزم استثمار هذه الإمكانات في توسيع قاعدة اكتشاف المواهب داخل المدارس والأندية ومراكز الشباب.

وأشار النائب محمد حمزة إلى أن محافظة الإسكندرية، بما تمتلكه من تاريخ رياضي عريق وقاعدة جماهيرية كبيرة، تزخر بالعديد من المواهب الواعدة التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، لافتًا إلى أن تعميم تجربة اكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات سيمنح مصر أجيالًا جديدة من الأبطال القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني يحمل رسالة واضحة لكل شاب مصري بأن الدولة تقدر الكفاءة والإخلاص والعمل الجاد، قائلًا: "الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وما نشهده اليوم يؤكد أن القيادة السياسية تمتلك رؤية متكاملة لصناعة مستقبل أكثر إشراقًا للرياضة المصرية، من خلال رعاية الموهبة، وترسيخ قيم الانضباط، وبناء أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية."