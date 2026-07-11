أحمد موسى: العلمين تريند من امبارح بسبب تكريم الفراعنة وقنوات عالمية تنقل الحدث التاريخي

علق الإعلامي احمد موسى، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال، واستقبال الجماهير للأبطال في العلمين .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شايف تعليقات على السوشيال ميديا، ليه خلوا الاحتفال في العلمين؟ طيب هي يا سيدي العلمين دي مش أرض مصرية وفيها مصريين، أنا في ناس كلمتني قالت لي: نروح إزاي العلمين؟ قلت لهم: خد العربية وروح، الناس راحت في درجة حرارة عالية علشان رجالتنا».

وأكمل: «العلمين تريند من إمبارح علشان التكريم ده، سي إن إن بتنقل الاحتفال من العلمين، إنت زعلان ليه؟ إنت مضايق ليه؟ إحنا عاملين مدينة حديثة متطورة، إنت ليه زعلان، مش مهم نحتفل فين، المهم نحتفل».

وأكمل: «اللي عملوه الرجالة ده تاريخ، هنحتفل النهارده وبكرة ولحد ما نروح أمم أفريقيا، إحنا المنتخب الوحيد اللي دهس الأرجنتين، رغم إنهم واخدين دعم من الصهاينة وشركات المراهنات، رغم الهزيمة، شوفوا هيثم حسن وصلاح وزيكو عملوا إيه في الأرجنتين، إحنا المنتخب الوحيد اللي خلّى ميسي يبكي».

وأردف أحمد موسى: «آخر ربع ساعة، في المباراة لا يمت لكرة القدم بصلة، ده الرئيس السيسي كرم وسلم المنتخب كأس الفخر والاعتزاز، وبالمناسبة الكأس ده أهم من كأس العالم، افهم اللي عاوز تفهمه، إيه الهدف من الكأس».

