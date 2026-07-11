لا أساس علمي لها.. الصحة تغلق مستشفى يروج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية| صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق وتشميع مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية التي يديرها الطبيب عاطف نور الدين بمنطقة غرب شبرا الخيمة، لترويجه استخدام تقنية الخلايا الجذعية في علاج مرضى السكري (النوع الأول) دون أي مرجعية علمية أو اعتماد رسمي.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن لجنة من إدارة العلاج الحر بالقليوبية نفذت حملة تفتيشية مفاجئة على المستشفى بعد رصد فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لهذا العلاج، وادعاء إجرائه على إحدى المريضات.

عدم حصول الإجراء على أي موافقات

وأضاف أن فحص ملف المريضة أكد عدم حصول الإجراء على أي موافقات أو اعتمادات من الجهات العلمية والبحثية المختصة، مما يشكل خطراً مباشراً على سلامة المرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أنه تم إغلاق المستشفى بالكامل وتشميعه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى لجنة المسؤولية الطبية للتحقيق مع الطبيب المسؤول واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة.

وأكدت الوزارة عدم التسامح مطلقاً مع أي منشأة طبية تروج لعلاجات غير معتمدة علمياً، وتهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد دائماً من التراخيص الرسمية للمنشآت الطبية.