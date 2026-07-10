الصحة تكشف إنجازات خدمات نقل الدم القومية في النصف الأول من عام 2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أبرز الإحصاءات الخاصة بخدمات نقل الدم القومية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تم تجميع 194,522 كيس دم من خلال 8,373 حملة تبرع بالدم على مستوى الجمهورية، فيما استقبلت الوحدات العلاجية بمراكز تطوير خدمات نقل الدم القومية الـ 28 نحو 18,789 زيارة مرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نقل 14,154 وحدة كرات دم مكدسة للمرضى، بالإضافة إلى فحص 197,234 عينة داخلية من مراكز خدمات نقل الدم، و227,832 عينة من المستشفيات والمعاهد التعليمية، مع صرف 198,062 وحدة كرات دم مكدسة للمستشفيات والمرضى.

وأشار عبدالغفار إلى أنه تم تصنيع كل الوحدات المكدسة خالية من خلايا الدم البيضاء بنسبة 100%، مع معالجة المشتقات المختلفة من خلال الترشيح والتشعيع والتقسيم لتقديم أعلى مستويات الجودة والأمان للمرضى، إلى جانب تطبيق النظام الإلكتروني لإدارة تصنيع الدم وتخزينه بنسبة 100%.

وأوضح أنه تم تدريب الأعضاء الجدد على تصنيع وحدات الصفائح الدموية المجمَّعة المفلترة باستخدام جهاز الفصل نصف الآلي، وتنفيذ إجراء جديد لضمان جودة وحدات كرات الدم الحمراء المكدسة (PRBCs) من خلال التعاقد مع مختبر معتمد لمراقبة أجهزة Sysmex، مع تعميم هذا الإجراء على جميع المراكز الإقليمية.

كما شملت الإنجازات توفير جهاز حفظ صفائح دموية بإقليم العباسية، و4 أجهزة قطع حراري لضمان سلامة أكياس الدم، وتحديث نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية، وإجراء اختبارات الكفاءة الدورية للفريق، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مستمرة للفنيين في مجالات تحضير المكونات وممارسات نقل الدم ومراقبة الجودة. وقد ساهم قسم المشتقات بالمركز بدور بارز في البرنامج التدريبي للجمعية المصرية لطب نقل الدم ومشتقاته (ESTM).

وفي إطار تعزيز السلامة المناعية.. أجريت فحوصات الفصائل الممتدة لـ6000 مريض نقل دم متكرر و700 متبرع منتظم، مع إجراء اختبارات كشف وتحديد الأجسام المضادة لكرات الدم الحمراء للحالات المزمنة، وتوفير وحدات دم متوافقة للحالات المعقدة على مستوى الجمهورية، كما شاركت الخدمات في فحص بلازما المتعافين وبرنامج ضبط الجودة الخارجي مع الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض CAP.