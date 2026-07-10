تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

سجلت العلامة الألمانية العريقة (Ruf) خطوة تاريخية غير مسبوقة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة لعام 2026 الحالي، بعدما كشفت رسميًا عن محرك خارق وجديد كليًا يتألف من 8 أسطوانات مسطحة.

ويمثل هذا المحرك تحديًا هندسيًا استثنائيًا؛ نظرا لأن المحركات المسطحة تأتي بتصميم أعرض وأكثر تفلطحًا مقارنة بمحركات الـ V التقليدية، مما يضع مهندسي التصميم أمام عقبات لوجستية معقدة تتعلق بأبعاد الشاسيه، قوى الالتواء، وتوزيع التبريد الهوائي والمائي.

ولم تتمكن حتى شركة بورش طوال تاريخها من وضع محرك بوكسر ثماني الأسطوانات في سيارة مخصصة للطرقات، لتنفرد "روف" بكتابة فصل جديد في تاريخ الميكانيكا.

وجاء الإعلان العالمي الأول عن هذا الإنجاز التقني خلال فعاليات مهرجان جودوود للسرعة لعام 2026 التشغيلي الحالي (Goodwood Festival of Speed)، حيث جرى تثبيت المحرك النادر تكتيكيًا داخل سيارة اختبارية مطورة تعتمد على طراز "CTR3".

وقاد المركبة فوريًا بطل الراليات والاستعراضات الشهير “تانر فوست” ليصعد بها تلال جودوود الشهيرة أمام الجماهير والمستثمرين لضمان إثبات كفاءة الصوت والأداء الميداني فوريًا.

أرقام مرعبة وأداء ميكانيكي نقي خالص دون أي دعم هجين

يحمل المحرك الجديد الاسم الكودي "B8"، وهو نتاج عمليات تطوير وهندسة جرت بالكامل داخل أروقة مصانع الشركة الألمانية دون الاستعانة بمكونات خارجية.

وتأتي لغة الأرقام الخاصة بهذا المحرك الخارق لتلبي سقف طموحات جامعي السيارات الفاخرة بالأسواق العالمية، حيث يتكون المحرك هندسيًا من 8 أسطوانات مسطحة بسعة 4.8 لترات مدعومًا بشاحنين توربينيين (Twin-Turbo)، لينتج قوة ميكانيكية كاسحة تتجاوز 1000 حصان وعزم دوران يصل إلى 737 رطلاً/قدم فوريًا.

وتتخلى المنظومة تمامًا وبشكل صارم عن أي تدخل للبطاريات الكهربائية أو الأنظمة الهجينة، معتمدة حصريًا على الهندسة الميكانيكية النظيفة لتوليد القوة وصناعة التنافسية الاستثمارية بالأسواق لعام 2026.

وتتصل هذه القوة المرعبة بناقل حركة يدوي تقليدي من 6 سرعات جرى تطويره داخليًا؛ ليوجه صفعة قوية للشركات العالمية الكبرى مثل بي إم دبليو وفيراري التي طالما تذرعت هندسيًا وماديًا بعدم قدرة النواقل اليدوية الكلاسيكية على تحمل عزم دوران يفوق حاجز الأربعة أرقام.

تفاصيل النسخة الاختبارية والملامح المستقبلية للإنتاج الحصري

أطلقت شركة روف على النسخة التجريبية الحالية اسم "Erprober" (وهي كلمة ألمانية تعني المختبر أو الفاحص)، واعتمدت على شاسيه معدل من سيارتها وسطية المحرك "CTR3". واضطر المهندسون ماديًا إلى زيادة طول قاعدة العجلات وهيكل السيارة بمقدار 3.9 بوصات؛ لاستيعاب الكتلة الطولية الإضافية للمحرك ثماني الأسطوانات مقارنة بالمحركات السداسية المعتادة.

Ruf CTR3

ويشير هذا التغيير اللوجستي الجغرافي إلى أن السيارة الإنتاجية القادمة ستحصل على تصميم خارجي أكثر انسيابية وذيل ممتد يحاكي ملامح سيارات الحلبات الأسطورية مثل بورشه "911 GT1" لرفع مستويات الديناميكية الهوائية.

وجاءت السيارة مكسوة بطلاء أسود مطفأ مع رسومات وتطعيمات باللون الأصفر الفاقع جرى تصميمها بالتعاون مع شركة البطاريات "Optima".

ويعد هذا الخيار اللوني إشارة مبيعاتية واضحة لأيقونة الشركة التاريخية "CTR Yellowbird" موديل 1987 التي وضعت اسم العلامة على خريطة السرعة العالمية. وحسمت إدارة الشركة الجدل التسويقي بالتأكيد على أن الطراز الحالي ليس للبيع فوريًا، بل هو منصة اختبار حية لتجهيز سيارة خارقة وإنتاجية قادمة لعام 2027.

وتتوقع التوكيلات والمجموعات الاستثمارية بالمنطقة العربية أن يأتي الطراز القادم بأعداد محدودة وصارمة للغاية لا تتجاوز خانة الآحاد أو العشرات، مما سيرفع من قيمتها الاستثمارية فوريًا وصعوبة اقتنائها بين هواة جمع السيارات النادرة بالأسواق.