قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالقانون.. تخفيض ساعات العمل للموظف في هذه الحالات
خلي بالك لو أنت من الفئات دي.. معايير استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين
من سنة لـ 6 أشهر.. القصة الكاملة لتخفيف الحكم على رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن التجمع
وزير الري يوجه بنقل خبرات المشروعات القومية الكبرى لـ"مهندسي الجيل الثاني"
«المحسوسة تتجاوز الـ37 بالقاهرة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
4 مليارات جنيه.. موعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
قيادي بفتح: الاحتلال يوسع خنقه لغزة بتوجيهات نتنياهو لتفريغ 70% من القطاع
سعر عيار 21 الآن في الصاغة
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: مصر خسرت أمام الأرجنتين بصفارة مشبوهة بتحكم أباطرة حقوق الرعاية والفيفا.. مستشار وزير البيئة الأسبق: ارتفاع الحرارة والتوسع العمراني وراء زيادة ظهور الثعابين
كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع الدول العربية ورفضها القاطع لأي اعتداء
خلاف حول مضيق هرمز يهدد التفاهم الأمريكي الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

سجلت العلامة الألمانية العريقة (Ruf) خطوة تاريخية غير مسبوقة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة لعام 2026 الحالي، بعدما كشفت رسميًا عن محرك خارق وجديد كليًا يتألف من 8 أسطوانات مسطحة. 

ويمثل هذا المحرك تحديًا هندسيًا استثنائيًا؛ نظرا لأن المحركات المسطحة تأتي بتصميم أعرض وأكثر تفلطحًا مقارنة بمحركات الـ V التقليدية، مما يضع مهندسي التصميم أمام عقبات لوجستية معقدة تتعلق بأبعاد الشاسيه، قوى الالتواء، وتوزيع التبريد الهوائي والمائي. 

ولم تتمكن حتى شركة بورش طوال تاريخها من وضع محرك بوكسر ثماني الأسطوانات في سيارة مخصصة للطرقات، لتنفرد "روف" بكتابة فصل جديد في تاريخ الميكانيكا.

وجاء الإعلان العالمي الأول عن هذا الإنجاز التقني خلال فعاليات مهرجان جودوود للسرعة لعام 2026 التشغيلي الحالي (Goodwood Festival of Speed)، حيث جرى تثبيت المحرك النادر تكتيكيًا داخل سيارة اختبارية مطورة تعتمد على طراز "CTR3". 

وقاد المركبة فوريًا بطل الراليات والاستعراضات الشهير “تانر فوست” ليصعد بها تلال جودوود الشهيرة أمام الجماهير والمستثمرين لضمان إثبات كفاءة الصوت والأداء الميداني فوريًا.

أرقام مرعبة وأداء ميكانيكي نقي خالص دون أي دعم هجين

يحمل المحرك الجديد الاسم الكودي "B8"، وهو نتاج عمليات تطوير وهندسة جرت بالكامل داخل أروقة مصانع الشركة الألمانية دون الاستعانة بمكونات خارجية.

وتأتي لغة الأرقام الخاصة بهذا المحرك الخارق لتلبي سقف طموحات جامعي السيارات الفاخرة بالأسواق العالمية، حيث يتكون المحرك هندسيًا من 8 أسطوانات مسطحة بسعة 4.8 لترات مدعومًا بشاحنين توربينيين (Twin-Turbo)، لينتج قوة ميكانيكية كاسحة تتجاوز 1000 حصان وعزم دوران يصل إلى 737 رطلاً/قدم فوريًا.

وتتخلى المنظومة تمامًا وبشكل صارم عن أي تدخل للبطاريات الكهربائية أو الأنظمة الهجينة، معتمدة حصريًا على الهندسة الميكانيكية النظيفة لتوليد القوة وصناعة التنافسية الاستثمارية بالأسواق لعام 2026. 

وتتصل هذه القوة المرعبة بناقل حركة يدوي تقليدي من 6 سرعات جرى تطويره داخليًا؛ ليوجه صفعة قوية للشركات العالمية الكبرى مثل بي إم دبليو وفيراري التي طالما تذرعت هندسيًا وماديًا بعدم قدرة النواقل اليدوية الكلاسيكية على تحمل عزم دوران يفوق حاجز الأربعة أرقام.

تفاصيل النسخة الاختبارية والملامح المستقبلية للإنتاج الحصري

أطلقت شركة روف على النسخة التجريبية الحالية اسم "Erprober" (وهي كلمة ألمانية تعني المختبر أو الفاحص)، واعتمدت على شاسيه معدل من سيارتها وسطية المحرك "CTR3". واضطر المهندسون ماديًا إلى زيادة طول قاعدة العجلات وهيكل السيارة بمقدار 3.9 بوصات؛ لاستيعاب الكتلة الطولية الإضافية للمحرك ثماني الأسطوانات مقارنة بالمحركات السداسية المعتادة. 

Ruf CTR3

ويشير هذا التغيير اللوجستي الجغرافي إلى أن السيارة الإنتاجية القادمة ستحصل على تصميم خارجي أكثر انسيابية وذيل ممتد يحاكي ملامح سيارات الحلبات الأسطورية مثل بورشه "911 GT1" لرفع مستويات الديناميكية الهوائية.

وجاءت السيارة مكسوة بطلاء أسود مطفأ مع رسومات وتطعيمات باللون الأصفر الفاقع جرى تصميمها بالتعاون مع شركة البطاريات "Optima". 

ويعد هذا الخيار اللوني إشارة مبيعاتية واضحة لأيقونة الشركة التاريخية "CTR Yellowbird" موديل 1987 التي وضعت اسم العلامة على خريطة السرعة العالمية. وحسمت إدارة الشركة الجدل التسويقي بالتأكيد على أن الطراز الحالي ليس للبيع فوريًا، بل هو منصة اختبار حية لتجهيز سيارة خارقة وإنتاجية قادمة لعام 2027. 

وتتوقع التوكيلات والمجموعات الاستثمارية بالمنطقة العربية أن يأتي الطراز القادم بأعداد محدودة وصارمة للغاية لا تتجاوز خانة الآحاد أو العشرات، مما سيرفع من قيمتها الاستثمارية فوريًا وصعوبة اقتنائها بين هواة جمع السيارات النادرة بالأسواق.

Ruf CTR3 مواصفات محرك Ruf B8 أسعار سيارات روف بورش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تل أبيب

انفجار يهز تل أبيب.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحقق في حادث غامض

بطاقات التموين

تحرك برلماني عاجل بشأن حذف المواطنين من بطاقات التموين

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

ترشيحاتنا

بوستر الفيلم

تعرف علي موعد طرح فيلم The Whisper Man

وشيد مشهراوي

رشيد مشهراوي رئيس لجنة تحكيم بالدار البيضاء .. تفاصيل

سامح عبدالعزيز

في ذكرى رحيله سامح عبد العزيز بين نجاحات السينما والدراما ورحلة انتهت مبكرا

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد