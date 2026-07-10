مقتل 4 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل أربعة مسلحين خلال عملية استخباراتية نفذتها قوات الأمن في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

ونقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الجمعة عن الشرطة قولها ان قوات الأمن نفذت هذه العملية في منطقة "داندي عيدال خيل" استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، مما أدى إلى وقوع تبادل إطلاق النار بين الجانبين.. مشيرة إلى أنها عثرت على أسلحة وذخيرة بحوزة المسلحين القتلى.

وأشاد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي بالعملية الناجحة التي نفذتها قوات الشرطة، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة العمليات الأمنية حتى يتم القضاء على آفة الإرهاب من البلاد.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".