أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا .. هناك احتمالين للعودة لـ اللون الطبيعي

يتحول الشعر إلى اللون الرمادي (أو الأبيض) عندما تتوقف بصيلات الشعر عن إنتاج الميلانين؛ والميلانين هو المادة المسؤولة عن منح اللون لكل من الجلد والشعر.

يمر الشعر باستمرار بدورة نمو تتألف من مراحل محددة؛ ففي أي وقت، قد تكون خصلات الشعر الموجودة على فروة الرأس في مرحلة النمو، أو في مرحلة الراحة (حيث تتوقف عن الاستطالة)، أو في مرحلة التساقط. ويُعد هذا أمراً طبيعياً ومتوقعاً. يتم إنتاج الميلانين في شعرك في كل مرة يبدأ فيها الشعر دورة نمو جديدة، وتستمر كل دورة لعدة سنوات. وبعد مرور ما يتراوح بين 7 و15 دورة، يتوقف إنتاج الميلانين، مما يؤدي إلى فقدان الشعر للونه.

طرق لتجنب ظهور الشعر الأبيض



يُعد الشيب المبكر أمراً يصعب علاجه؛ إذ لا توجد حالياً علاجات طبية فعالة لاستعادة لون الشعر الطبيعي. ومع ذلك، إذا كان الشيب ناتجاً عن حالة صحية كامنة تؤثر على لون الشعر - مثل نقص الفيتامينات - فيمكن لطبيب الجلدية أو طبيب الرعاية الأولية مساعدتك في وضع خطة علاجية مناسبة.

يُعتبر الشيب جزءاً طبيعياً من عملية التقدم في العمر، ولا حرج في وجوده. ولكن، إذا كان الشيب يؤثر على ثقتك بنفسك، فيمكنك تغطيته باستخدام صبغة الشعر.

تتوفر أنواع مختلفة من صبغات الشعر:

الصبغات الطبيعية، مثل الحناء: وهي أكثر لطفاً على فروة الرأس مقارنة بالصبغات الصناعية، إلا أنها عادةً ما تزول بسرعة وتتطلب تكرار عملية الصبغ بشكل متكرر.

الصبغات الصناعية: تدوم الصبغات الصناعية الدائمة أو شبه الدائمة لفترة أطول، كما أنها قد تكون أسهل في الاستخدام مقارنة بالصبغات المؤقتة. ومع ذلك، قد تسبب بعض المكونات الموجودة في الصبغات طويلة الأمد تهيجاً لفروة الرأس أو ردود فعل تحسسية جلدية.

عند اختيار صبغة الشعر، ينبغي مراعاة طبيعة بشرتك (ما إذا كانت حساسة) ومكونات الصبغة المستخدمة.

يقترح البعض نتف الشعر الرمادي (الشيب)، ولكن ضع في اعتبارك أن نتف الشعر قد يؤدي إلى ترققه، كما أن الشعر الذي سينمو مكانه سيكون رمادياً أيضاً.

أشارت بعض الأبحاث إلى احتمالية استعادة الشعر الرمادي للونه الطبيعي، إلا أن ذلك كان مرتبطاً بعوامل محددة، مثل تخفيف التوتر العاطفي أو تلقي العلاج لحالة صحية كامنة. ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان من الممكن عكس عملية الشيب.



المصدر: American Academy of Dermatology