لبنان: تصعيد إسرائيلي في الجنوب.. انفجارات في الخيام وإصابتان باستهداف مسيّرة في النبطية

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، تنفيذ عمليات نسف واسعة داخل بلدة الخيام في قضاء مرجعيون، حيث سُمع دوي انفجارات متتالية هزّت المنطقة، في إطار استمرار الاعتداءات والتصعيد العسكري على المناطق الحدودية الجنوبية.

وفي قضاء النبطية، استهدفت مسيّرة إسرائيلية شاحنة أثناء قيامها بإفراغ كمية من النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفردجال، ما أدى إلى إصابة شخصين بجراح، وسط حالة من التوتر والترقب في المنطقة.

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على محيط بلدة المنصوري في قضاء صور، من دون الإفادة عن وقوع إصابات، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته واعتداءاته على عدد من القرى والبلدات الجنوبية.