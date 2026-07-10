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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 6 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بمسافر يطا بالضفة الغربية

مستوطنين إسرائيلين
مستوطنين إسرائيلين
محمود نوفل
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أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 6 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وفي وقت لاحق ؛ قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يقف وراءها "أقل من 200 شخص"، مؤكداً أنهم لا يمثلون غالبية المستوطنين.

وزعم في مقابلة مع CNN، أن "الغالبية العظمى من المستوطنين صالحون"، مشدداً على رفضه أخذ القانون باليد سواء من قبل اليهود أو الفلسطينيين.

وأشار نتنياهو إلى أن السلطات الإسرائيلية تتعامل مع هذه الحوادث، لكنه انتقد ما وصفه بتساهل المحاكم مع المتورطين، داعياً إلى تشديد التعامل معهم.

الضفة الغربية مستوطنين الهلال الأحمر الفلسطيني مدينة الخليل

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