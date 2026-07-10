قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العلم المصري يزين سماء العلمين احتفاءً بأداء المنتخب الوطني في كأس العالم
ناقد رياضي: فرنسا استحقت التأهل والمغرب دفع ثمن المبالغة في الدفاع
«يا عادل قولهم أحسن».. وزير الري يستعين بـ"إفيه شهير" للتوعية بالحفاظ على النيل
اتهام 8 أشخاص بالتخطيط لهجوم بطائرات مسيّرة وقناصة لاغتيال ترامب وفانس ونتنياهو
وزراء الشباب والرياضة والصحة والطيران المدني يستقبلون بعثة المنتخب المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 يوليو 2026
شرفتونا..استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر بعد العودة من المشاركة في كأس العالم
روسيا .. إحباط مهاجمة مطار "روستوف - تسينترالني" العسكري بـ 13 مسيرة
مجلس التعاون الخليجي يرحب ببدء واشنطن إجراءات رفع سوريا من قائمة الإرهاب
الدفاع الروسية: تدمير 376 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
حافلة المنتخب المصري تجوب مدينة العلمين الجديدة وسط استقبال جماهيري حاشد
إلغاء عشرات الرحلات الجوية في هونج كونج مع اقتراب إعصار بافي من تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران ورئيس المصرية للمطارات يستقبلان المنتخب الوطني بمطار العلمين

وزير الطيران في استقبال المنتخب
وزير الطيران في استقبال المنتخب
نورهان خفاجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حرص الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، برفقة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، على التواجد في مطار العلمين الدولي، واستقبال المنتخب الوطني، فور وصوله إلى أرض الوطن، عائدًا بعد ختام مشواره في مونديال كأس العالم 2026.

ووصلت قبل قليل، طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم، التي سيرتها الناقل الوطني مصر للطيران، حيث هبطت بسلام في مطار العلمين الدولي، وسط استقبال حافل.

ترحيب اسثتنائي بوصول المنتخب

تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف دوليا، تعبيرًا عن الترحيب بوصول الرحلة، القادمة من مطار «أتلانتا» الأمريكي، وعلى متنها بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بعد رحلة طيران شاقة ومباشرة استغرقت نحو 12 ساعة متواصلة.

وجبات برعاية طبيب التغذية وملابس خاصة

وعلم «صدى البلد» أن «مصر للطيران» فرضت استعدادات وتجهيزات استثنائية خلف الكواليس لضمان راحة اللاعبين طوال ساعات الطيران الطويلة لتفادي الإرهاق؛ حيث نسقت الشركة لتوفير وجبات غذائية خاصة على متن الطائرة تم إعدادها بالكامل بناءً على طلب واشتراطات طبيب التغذية الخاص بالمنتخب الوطني، لضمان القيمة الغذائية المناسبة للاعبين بعد ختام منافساتهم.

ولم تقتصر التجهيزات على الجانب الغذائي فقط، بل قامت الشركة الوطنية بتوفير ملابس مريحة مخصصة للارتداء داخل الطائرة لجميع أعضاء البعثة والفريق، لمساعدتهم على الاسترخاء وتجاوز عناء السفر الذي يمتد لنصف يوم كامل في الأجواء.

كفاءة وطنية واهتمام بأدق التفاصيل

وحرصت الأطقم التشغيلية والضيافة بـ «مصر للطيران» على متابعة أدق التفاصيل لراحة البعثة، وتوفير سبل ترفيهية ورعاية طبية وبدنية عالية الجودة، تعكس كفاءة قطاع الشؤون التجارية والرحلات الخاصة بالشركة في تنظيم وإدارة الرحلات الطويلة بكفاءة تضاهي أعلى المستويات العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد صالة الوصول بمطار العلمين الدولي استقبالاً خاصاً لبعثة الفراعنة فور هبوط الطائرة بسلام، لتسدل الستار على أطول رحلات المنتخب اللوجستية في البطولة.

وزير الطيران منتخب مصر المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

الاتحاد الارجنتينى

السرقة لن تمر مرور الكرام.. هاكر مصري يخترق القناة الإعلامية لاتحاد الكرة الأرجنتيني

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

منتخب مصر والارجنتين

جدل تحكيمي وسياسي يلاحق مباراة مصر والأرجنتين

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

ترشيحاتنا

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

البنك المركزي

قرار يعزز الثقة.. تثبيت الفائدة يدعم استقرار الاقتصاد ويجذب الاستثمارات

فعاليات ثقافية وفنية

إنشاد وماريونت وورش للأطفال.. "شارع الفن" يواصل نشر الإبداع في الإسكندرية

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد