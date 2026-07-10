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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهد سعر أكبر  سعر دولار في أول تعاملات اليوم الجمعة 10-7-2026؛ داخل السوق الرسمية وذلك عقب حسم البنك المركزي لسعر الفائدة في البنوك.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدا السبت؛ نظرًا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

ووصل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار  اليوم

وأظهرت تداولات الدولار استقرارا بعد انتهاء العمل في البنوك وبدء مواعيد الراحة الأسبوعية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار 49.48 جنيها للشراء 49.58 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 49.57 جنيها للشراء و 49.67 جنيها للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.6 جنيها للشراء و 49.7 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، البركة، بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي،كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي".

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري اللعربي، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، مصر، المصري الخليجي، نكست، مصر، HSBC، المصرف العربي الدولي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وسجل أعلي سعر دولار 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.69 جنيها للشراء و 49.79 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB و سايب.

البنك المركزي المصري

التضخم يرتفع

ارتفع معدل التضخم الشهري إلى  0.3% في يونيو 2026 مقابل سالب 0,2% في يونيو السابق له .

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تراجع التضخم الشهري بالمقارنة بمايو الماضي بمقدار 1.3%.

وقال التقرير إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 14.3% مقابل 13.8%في مايو السابق له 

وكان معدل التضخم المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد حقق معدل تغير شهري قدره سالب 0,4% في يونيو 2026 مقابل سالب 0.1% في يونيو 2025 و1.6% في مايو 2026. 

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر14.3% في يونيو 2026 مقابل 14.6% في مايو 2026.

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