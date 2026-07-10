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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنافسة تشتد على صدارة هدافي كأس العالم.. من ينجح في حسم السباق؟

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل كيليان مبابي تأكيد مكانته بين أساطير منتخب فرنسا، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا خلال مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ المنتخب الفرنسي يصل إلى حاجز 100 مساهمة تهديفية، في رقم يعكس استمراره في تقديم مستويات استثنائية بقميص منتخب بلاده.


وجاء الإنجاز بعدما سجل مبابي هدفًا في شباك المنتخب المغربي، ليرفع إجمالي مساهماته التهديفية إلى 101 مساهمة خلال 104 مباريات دولية، موزعة بين 64 هدفًا و37 تمريرة حاسمة، وهو ما يعزز مكانته كواحد من أبرز نجوم الكرة الفرنسية عبر التاريخ، ويؤكد تأثيره الكبير في نتائج المنتخب خلال السنوات الأخيرة.


ولم يقتصر تألق قائد فرنسا على هذا الرقم التاريخي، بل واصل المنافسة بقوة على لقب هداف كأس العالم 2026، بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف في البطولة، ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما يحتل النرويجي إرلينج هالاند المركز الثالث برصيد 7 أهداف، ويأتي الإنجليزي هاري كين في المركز الرابع بعدما سجل 6 أهداف.


كما قدم مبابي نسخة استثنائية خلال منافسات البطولة الحالية، بعدما ساهم في 11 هدفًا خلال 6 مباريات فقط، حيث أحرز 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، ليؤكد أنه العنصر الأبرز في تشكيلة المنتخب الفرنسي، وصاحب الدور الأكبر في قيادة فريقه نحو الأدوار المتقدمة والمنافسة بقوة على التتويج باللقب العالمي.


وكان منتخب فرنسا قد حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب المغرب بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، حيث افتتح مبابي أهدافه في المباراة عند الدقيقة الستين، قبل أن يؤمن منتخب بلاده الانتصار، ليواصل النجم الفرنسي كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية، مؤكدًا أنه أحد أبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث، وأن طموحه لا يزال قائمًا لتحقيق المزيد من الإنجازات الفردية والجماعية مع منتخب بلاده

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