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من الطب إلى الإعلام.. تنسيق الجامعات 2026 وتحديد الكليات المتاحة لكل طالب
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الطب إلى الإعلام.. تنسيق الجامعات 2026 وتحديد الكليات المتاحة لكل طالب

من الطب إلى الإعلام.. تعرف على تنسيق الكليات 2026
من الطب إلى الإعلام.. تعرف على تنسيق الكليات 2026
إسراء عبدالمطلب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة، يبدأ آلاف الطلاب وأولياء الأمور رحلة البحث عن الكليات المتاحة لكل شعبة، في ظل الاستعداد لانطلاق تنسيق الجامعات 2026. 

وتحدد قواعد القبول التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الكليات التي يمكن الالتحاق بها وفقًا للمواد المؤهلة التي درسها الطالب في المرحلة الثانوية، بما يضمن توجيه كل طالب إلى التخصصات التي تتوافق مع مساره الدراسي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد وزارة التعليم العالي لإطلاق المرحلة الأولى من التنسيق، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، على أن تسبقها إتاحة التسجيل لاختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتيازها قبل الترشيح النهائي.

كيف يتم تحديد الكليات المتاحة لكل طالب؟

تعتمد منظومة التنسيق على المواد المؤهلة التي درسها الطالب في الثانوية العامة، وليس على المجموع فقط، إذ جرى تقسيم الكليات والمعاهد المصرية إلى ثلاث مجموعات رئيسية تشمل الكليات النظرية، والكليات العلمية، والكليات الهندسية، ولكل مجموعة متطلبات دراسية محددة يجب توافرها حتى يكون الطالب مؤهلًا للالتحاق بها.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان التحاق الطلاب بالكليات التي تتناسب مع خلفيتهم الأكاديمية، بما يحقق أفضل استفادة من الدراسة الجامعية ويخدم احتياجات سوق العمل.

أولًا.. الكليات النظرية والأدبية

تضم هذه المجموعة عددًا كبيرًا من الكليات، أبرزها الآداب، والحقوق، والتجارة، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والآثار، والألسن، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، والاقتصاد المنزلي، إلى جانب الأقسام الأدبية بكليات التربية، والتربية النوعية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية، فضلًا عن عدد من المعاهد العليا الخاصة في مجالات الإدارة والمحاسبة واللغات والسياحة ونظم المعلومات.

ويشترط للالتحاق بهذه المجموعة دراسة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات باعتبارها مواد إجبارية، بينما لا توجد مواد أساسية إضافية، ويستطيع الطالب الاستفادة من أي مواد اختيارية أخرى ضمن المواد المؤهلة للقبول بالجامعات.

ثانيًا.. الكليات العلمية

تشمل المجموعة العلمية كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والتمريض، بالإضافة إلى الأقسام العلمية بكليات العلوم والتربية، وكليات الزراعة والفنون التطبيقية والكليات المناظرة.

ويشترط للالتحاق بهذه الكليات اجتياز المواد الإجبارية المتمثلة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، إلى جانب دراسة الفيزياء والكيمياء والأحياء باعتبارها المواد الأساسية المؤهلة لهذه التخصصات.

كما تشترط الكليات الطبية استيفاء متطلبات إضافية، من بينها الحصول على المستوى الثالث (L3) في مادة الأحياء، أو المستوى الثاني (L2) في الأحياء مع مادة أخرى من الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات، وفقًا للقواعد المنظمة للقبول.

ثالثًا.. الكليات الهندسية

تضم المجموعة الهندسية كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والتخطيط العمراني، والفنون الجميلة "عمارة"، وأقسام الرياضيات بكليات العلوم، وأقسام الرياضيات بكليات التربية، والفنون التطبيقية، وهندسة زراعية، إضافة إلى عدد من المعاهد الهندسية والتكنولوجية.

وتعتمد هذه المجموعة على دراسة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات كمواد إجبارية، إلى جانب الفيزياء والكيمياء كمواد أساسية، مع اشتراط الحصول على المستوى الثالث (L3) في مادة الرياضيات، أو المستوى الثاني (L2) في الرياضيات مع إحدى مواد الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء بالنسبة للكليات التي تشترط ذلك.

متى يبدأ تنسيق الجامعات؟

بحسب مصادر بوزارة التعليم العالي، تنطلق أعمال تنسيق الجامعات مباشرة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، على أن يبدأ التسجيل في اختبارات القدرات خلال الأسبوع الأول عقب انتهاء الامتحانات، قبل فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى.

وتشمل اختبارات القدرات عددًا من الكليات التي تشترط اجتيازها، مثل كليات الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والتربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، وغيرها من الكليات التي تتطلب مهارات خاصة.

ماذا يجب أن يفعل الطالب قبل تسجيل الرغبات؟

ينصح خبراء التعليم العالي الطلاب بالاطلاع على دليل الكليات المتاحة لكل شعبة قبل بدء التنسيق، والتأكد من استيفاء جميع الشروط الخاصة بالكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، خاصة فيما يتعلق بالمواد المؤهلة واختبارات القدرات.

كما يُفضل إعداد قائمة بالرغبات وفقًا للميول الشخصية والتخصصات التي تناسب قدرات الطالب، وعدم الاعتماد على المجموع فقط، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لمعرفة مواعيد التنسيق وضوابط القبول وأي تحديثات تتعلق بإجراءات تسجيل الرغبات.

نتيجة الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة الكليات المتاحة المرحلة الثانوية

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