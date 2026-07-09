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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرض معلمة لأزمة صحية مفاجئة أثناء المراقبة على امتحانات الثانوية العامة ببلقاس

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية تقريراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، يفيد بتعرض المعلمة رباب الغريب لأزمة صحية مفاجئة أثناء أداء مهامها اليوم بالمراقبة داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بمدرسة الشهيد الطيار محمود الستاموني بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، نتيجة ارتفاع في ضغط الدم، وتم توقيع الكشف الطبي عليها داخل مقر اللجنة، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، حيث استقرت حالتها الصحية ولم تستدعِ حالتها النقل إلى المستشفى.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حازم الألفي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، بمتابعة الحالة الصحية للمعلمة، والتواصل معها مباشرة والاطمئنان عليها، والتأكد من تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة.

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية أن غرفة العمليات تواصل متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، ورصد أي حالات طارئة تخص المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، والتدخل الفوري بالتنسيق مع النقابات الفرعية لضمان سلامتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم أثناء أداء رسالتهم.

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