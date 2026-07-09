رئيس الوزراء يشهد تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية

نرصد من خلال بث مباشر مراسم حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة جديدة ضمن مراحل تنفيذ المشروع النووي المصري.

ويعد تركيب وعاء ضغط المفاعل من أهم المراحل الفنية في إنشاء الوحدة النووية، حيث يمثل أحد المكونات الرئيسية في منظومة المفاعل، ويعكس تقدم الأعمال التنفيذية بالمحطة وفق الجدول الزمني المحدد.

يأتي ذلك في إطار استمرار الدولة المصرية في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، باعتباره أحد المشروعات القومية الهادفة إلى دعم قدرات مصر في مجال إنتاج الطاقة وتعزيز مزيج الطاقة.