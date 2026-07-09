البابا تواضروس: التوبة ونقاوة القلب تصنعان تجديد الإنسان

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في عظته خلال القداس الإلهي عقب تدشين كنيسة الأنبا شنودة بالقباري بالإسكندرية، أن الكنيسة القبطية كنيسة متجددة، وأن الله يدعو كل إنسان إلى تجديد حياته باستمرار، متسائلًا: كيف يجدد الإنسان حياته؟.

نقاوة القلب والتوبة

وأوضح قداسته أن التجديد يبدأ على المستوى الفردي بنقاوة القلب والتوبة، مستشهدًا بقول المزمور: «قلبًا نقيًا اخلق فيَّ يا الله، وروحًا مستقيمًا جدِّد في داخلي»، كما يمتد إلى المستوى الجماعي من خلال الصلاة: «جدِّد أيامنا كالقديم».

وأشار إلى أن القلب هو الكنز الذي أعطاه الله للإنسان ليلتقي به، داعيًا إلى الاجتهاد في حفظ نقاوته بالتوبة والحذر في السلوك والتعاملات، مستعرضًا نماذج من القديسين الذين عاشوا حياة التوبة والقداسة، مثل الأنبا موسى الأسود والأنبا شنودة والأنبا بيشوي.

واختتم قداسته بالتأكيد أن التوبة تفتح باب السماء أمام الإنسان، مستشهدًا أيضًا بالشهيدة مارينا والطفل الشهيد أبانوب النهيسي كنموذجين للطهارة والثبات في الإيمان، مشددًا على أن دعوة الكنيسة اليوم هي أن يجدد كل إنسان حياته بالتوبة ونقاوة القلب.