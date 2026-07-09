بحرية الحرس الثوري: أي مغامرات أمريكية ستواجه برد حاسم

حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني من أي مغامرات أمريكية أو تدخل في تحديد مسارات الملاحة في مضيق هرمز ، مؤكدة أنه سيواجه برد حاسم .



وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان لها : ليس للأجانب أي مصلحة في مضيق هرمز

ومغامرات الجيش الأمريكي ستعرقل بشكل خطير عملية إعادة الفتح التدريجي لمضيق هرمز.



وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن مغامرات الجيش الأمريكي ستعرض مصالح الدول المستفيدة من مضيق هرمز لخطر جسيم.

وفي سياق متصل ، أكدت وزارة الخارجية البريطانية على ضرورة تخلي إيران عن ادعائها بالسيطرة على طرق الشحن وإنهاء هجماتها على طرق الشحن البحري.



وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن إيران ترغب في بقاء مضيق هرمز رهينة لديها.