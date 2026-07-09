570 دولارا كل دقيقة.. كيف حول كريستيانو رونالدو اسمه إلى إمبراطورية؟

لم يعد كريستيانو رونالدو مجرد اسم مرتبط بالأهداف والبطولات والأرقام القياسية داخل المستطيل الأخضر، بل أصبح ظاهرة عالمية تتجاوز حدود كرة القدم.

فالنجم البرتغالي الذي صنع مجده بقميص أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، يواصل الآن كتابة فصل جديد من قصته، لكن هذه المرة بلغة المال والاستثمارات، بعدما تحول إلى واحد من أغنى الرياضيين في تاريخ العالم.

وبفضل مسيرة استثنائية امتدت لسنوات طويلة، وجماهيرية غير مسبوقة تقترب من مليار متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبح رونالدو نموذجًا للاعب الذي نجح في تحويل شهرته الرياضية إلى علامة تجارية عالمية.

رونالدو يدخل نادي أصحاب المليار دولار

كشفت تقديرات مجلة "فوربس" أن صافي ثروة كريستيانو رونالدو وصل إلى نحو 1.2 مليار دولار، ليصبح أحد أغنى الرياضيين في التاريخ.

ولم تأتي هذه الثروة من راتبه كلاعب كرة قدم فقط، بل جاءت نتيجة مزيج من الدخل الرياضي، وعقود الرعاية العالمية، والاستثمارات التجارية التي بناها على مدار سنوات.

وبحسب "فوربس"، حقق رونالدو خلال آخر 12 شهرًا إيرادات بلغت نحو 300 مليون دولار، ليواصل تصدر قائمة أعلى الرياضيين دخلاً في العالم.

النصر السعودي محطة مالية غيرت المعادلة

كان انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي عام 2023 نقطة تحول كبيرة في مسيرته المالية، بعدما وقع عقدًا جعله من أصحاب أعلى الرواتب في تاريخ كرة القدم.

وتشير التقديرات إلى أن اللاعب يحصل على أكثر من 200 مليون دولار سنويًا من عقده مع النادي السعودي، وهو ما ساهم في رفع دخله بشكل هائل خلال السنوات الأخيرة.

وبعد تجديد ارتباطه بالنصر عام 2025، واصل رونالدو الحفاظ على مكانته كأعلى الرياضيين أجراً في العالم للمرة الرابعة على التوالي.

أول رياضي نشط يتجاوز حاجز ملياري دولار من الأرباح

لم يحقق رونالدو إنجازه المالي بسبب راتبه فقط، إذ تشير تقديرات "فوربس" إلى أنه أصبح أول رياضي نشط تتجاوز إيراداته الإجمالية من مسيرته الرياضية والتجارية حاجز ملياري دولار قبل خصم الضرائب ورسوم الوكلاء.

وبعد احتساب هذه الإيرادات، وصل صافي ثروته إلى 1.2 مليار دولار، في رقم يعكس حجم النجاح التجاري الذي حققه خارج حدود كرة القدم.

570 دولاراً في الدقيقة ماكينة مالية لا تتوقف

وراء الأرقام الضخمة قصة نجاح استثنائية، إذ تشير تقديرات اقتصادية إلى أن ثروة رونالدو تنمو بمعدل يتجاوز 570 دولارًا كل دقيقة.

ويعود ذلك إلى قوة علامته التجارية الشخصية، حيث أصبح أحد أكثر الشخصيات متابعة في العالم، ما جعله هدفًا رئيسيًا لكبرى الشركات والعلامات التجارية الباحثة عن الوصول إلى جماهير واسعة حول العالم.

فكل صورة ينشرها، وكل إعلان يشارك فيه، وكل مشروع يحمل اسمه، أصبح جزءًا من منظومة اقتصادية ضخمة تعزز من قيمته التجارية.

من الملاعب الأوروبية إلى العالمية

قبل انتقاله إلى الدوري السعودي، صنع رونالدو تاريخًا حافلًا في أوروبا، حيث ارتدى قمصان ثلاثة من أكبر أندية القارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، حيث أصبح الهداف التاريخي للنادي، يوفنتوس الإيطالي.

وخلال هذه الرحلة، حصد العديد من البطولات الفردية والجماعية، من بينها جوائز الكرة الذهبية والألقاب المحلية والقارية، ليصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

رونالدو يتصدر وميسي في قائمة الكبار

لم يكن رونالدو وحده بين نجوم كرة القدم أصحاب العوائد المالية الضخمة، إذ جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن قائمة الأعلى دخلاً، إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كيليان مبابي.

لكن رونالدو يبقى حالة استثنائية، ليس فقط بسبب ما حققه داخل الملعب، بل بسبب قدرته على بناء علامة تجارية جعلت اسمه يتجاوز عالم الرياضة.

أسطورة تتحول إلى مشروع عالمي

بينما يقترب مشواره الكروي من مراحله الأخيرة، يثبت كريستيانو رونالدو أن النجاح الرياضي يمكن أن يتحول إلى قوة اقتصادية هائلة.

فالرجل الذي اعتاد تحطيم الأرقام القياسية في الملاعب، يواصل الآن تحطيمها خارجها، ليصبح مثالا لرياضي لم يكتفِ بصناعة التاريخ، بل صنع أيضا واحدة من أكبر الإمبراطوريات المالية في عالم الرياضة.