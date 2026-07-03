شقيقة كريستيانو رونالدو: كأس العالم المحطة الأخيرة في مسيرته

كشفت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة في مشوار قائد منتخب البرتغال مع منتخب بلاده، مؤكدة أن اللاعب يستعد لإسدال الستار على مسيرته الدولية عقب انتهاء مشاركة المنتخب في البطولة.



وجاءت تصريحات كاتيا قبل مواجهة البرتغال وكرواتيا في دور الستة عشر من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث أوضحت أن هذه المشاركة تمثل الظهور الأخير لرونالدو بقميص المنتخب، ووصفتها بأنها الفصل الختامي لمسيرة حافلة امتدت لسنوات طويلة شهدت العديد من الإنجازات واللحظات التاريخية.



وأثارت تصريحات شقيقة قائد المنتخب البرتغالي اهتمامًا واسعًا بين جماهير كرة القدم، خاصة في ظل استمرار رونالدو في تقديم مستويات قوية رغم تقدمه في العمر، ليبقى أحد أبرز اللاعبين تأثيرًا في تاريخ اللعبة وأكثرهم حضورًا على الساحة الدولية.



ويعد كريستيانو رونالدو من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، بعدما نجح في قيادة منتخب البرتغال لتحقيق العديد من الإنجازات، كما سجل أرقامًا قياسية جعلته الهداف التاريخي للمنتخب وأحد أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية.



وتترقب الجماهير ما ستسفر عنه رحلة البرتغال في كأس العالم، إذ يأمل عشاق المنتخب أن يختتم رونالدو مسيرته الدولية بإنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل، خاصة أن البطولة الحالية قد تمثل الفرصة الأخيرة له للمنافسة على اللقب العالمي.



وفي حال تأكد اعتزال رونالدو دوليًا عقب نهاية البطولة، فإن كرة القدم ستكون على موعد مع نهاية واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ المنتخبات، بعدما ترك النجم البرتغالي بصمة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير لعقود.