قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يختتم تدريباته في دالاس استعدادا لمواجهة أستراليا.. صور
من طهران إلى مشهد.. 6 محطات تمر بها جنازة المرشد الإيراني
ترامب: خلافي مع إيلون ماسك بسيط وأتوقع تبرعه بأسهم سبيس إكس
هل يظهر مجتبى خامنئي في جنازة والده؟
لحظة وصول جثمان علي خامنئي إلى موقع مراسم التشييع في طهران
تفاصيل جديدة في إنهاء حياة أب ونجليه بساقلتة.. شقيق الضحية إطلق الرصاص بمركب نيلي
إيران تبدأ الاستعدادات لمراسم تشييع علي خامنئي
فضل الصلاة في جوف الليل.. الأفضل بعد الفريضة فلا تغفل عنها
ترامب: استخدمت الرسوم الجمركية لإنهاء 8 حروب
اكتشاف جديد لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية
شقيقة كريستيانو رونالدو: كأس العالم المحطة الأخيرة في مسيرته
ترامب: الولايات المتحدة شهدت بعض الرؤساء السيئين للغاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شقيقة كريستيانو رونالدو: كأس العالم المحطة الأخيرة في مسيرته

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
رباب الهواري

كشفت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة في مشوار قائد منتخب البرتغال مع منتخب بلاده، مؤكدة أن اللاعب يستعد لإسدال الستار على مسيرته الدولية عقب انتهاء مشاركة المنتخب في البطولة.


وجاءت تصريحات كاتيا قبل مواجهة البرتغال وكرواتيا في دور الستة عشر من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث أوضحت أن هذه المشاركة تمثل الظهور الأخير لرونالدو بقميص المنتخب، ووصفتها بأنها الفصل الختامي لمسيرة حافلة امتدت لسنوات طويلة شهدت العديد من الإنجازات واللحظات التاريخية.


وأثارت تصريحات شقيقة قائد المنتخب البرتغالي اهتمامًا واسعًا بين جماهير كرة القدم، خاصة في ظل استمرار رونالدو في تقديم مستويات قوية رغم تقدمه في العمر، ليبقى أحد أبرز اللاعبين تأثيرًا في تاريخ اللعبة وأكثرهم حضورًا على الساحة الدولية.


ويعد كريستيانو رونالدو من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، بعدما نجح في قيادة منتخب البرتغال لتحقيق العديد من الإنجازات، كما سجل أرقامًا قياسية جعلته الهداف التاريخي للمنتخب وأحد أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية.


وتترقب الجماهير ما ستسفر عنه رحلة البرتغال في كأس العالم، إذ يأمل عشاق المنتخب أن يختتم رونالدو مسيرته الدولية بإنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل، خاصة أن البطولة الحالية قد تمثل الفرصة الأخيرة له للمنافسة على اللقب العالمي.


وفي حال تأكد اعتزال رونالدو دوليًا عقب نهاية البطولة، فإن كرة القدم ستكون على موعد مع نهاية واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ المنتخبات، بعدما ترك النجم البرتغالي بصمة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير لعقود.

رونالدو كأس العالم اخبار الرياضة البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

جثة

محلتش في الكيمياء.. مصرع طالبة ألقت نفسها من الطابق السادس بأسيوط

مصر وإيران

تعويض مليار دولار.. مسئول إيراني يقاضي الفيفا بسبب مباراة مصر في كأس العالم

أعلى عائد من شهادات الادخار ذات العائد التراكمي ٢٠٢٦

بفائدة 100%| البنوك تطرح شهادات ادخار تراكمية.. اعرف هتكسب كام في نهاية مدة الشهادة

لقنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا

منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

ترشيحاتنا

تريزيجية

فرج عامر يكشف سبب تأجيل انتقال تريزيجيه إلى الرياض السعودي

البرتغال وكرواتيا

تشكيل البرتغال وكرواتيا في مواجهة دور الـ 32 بكأس العالم

الزمالك

الزمالك يضم ميرفت فاروق في صفقة انتقال حر

بالصور

أحمد ماجد يحتفل بزفافه بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

فيديو

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد