الطب من 80% والأسنان75% .. القائمة الكاملة لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2026

أعلن الاجتماع المشترك لمجلسى الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، تنسيق الجامعات الأهلية بحضور الدكتور إيهاب حسانين أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلسين، وذلك بمقر جامعة العلمين الدولية.

وفيما يلى الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الأهلية بتنسيق الجامعات 2026 وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة:







1- الطب البشري

الشهادات العربية والأجنبية: جامعة الملك سلمان الدولية: 85% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 88% باقي الجامعات الأهلية: 90%

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 80% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 82% باقي الجامعات الأهلية: 85%



2. طب الأسنان

الشهادات العربية والأجنبية: جامعة الملك سلمان الدولية: 75% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 77% باقي الجامعات الأهلية: 82%

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 73% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 75% باقي الجامعات الأهلية: 79%



3. العلاج الطبيعي

الشهادات العربية والأجنبية: جامعة الملك سلمان الدولية: 71% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 73% باقي الجامعات الأهلية: 78%

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 72% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 74% باقي الجامعات الأهلية: 77%



4. الصيدلة

الشهادات العربية والأجنبية: جامعة الملك سلمان الدولية: 66% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 68% باقي الجامعات الأهلية: 73%

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 68% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 70% باقي الجامعات الأهلية: 72%



5. الهندسة

الشهادات العربية والأجنبية: جامعة الملك سلمان الدولية: 63% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 65% باقي الجامعات الأهلية: 70%

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 64% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 65% باقي الجامعات الأهلية: 68%



6. الطب البيطري

الشهادات العربية والأجنبية: جامعة الملك سلمان الدولية: 65% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: - باقي الجامعات الأهلية: 65%

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 64% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 65% باقي الجامعات الأهلية: 67%



7. الحاسبات والمعلومات

الشهادات العربية والأجنبية: جامعة الملك سلمان الدولية: 60% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 60% باقي الجامعات الأهلية: 65%

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 58% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 59% باقي الجامعات الأهلية: 61%





8. التكنولوجيا الحيوية

الشهادات العربية والأجنبية: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 58% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 58% باقي الجامعات الأهلية: 58%

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 53% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 54% باقي الجامعات الأهلية: 56%



9. تكنولوجيا العلوم الصحية

الشهادات العربية والأجنبية: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 58% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 58% باقي الجامعات الأهلية: 58%

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 53% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 54% باقي الجامعات الأهلية: 56%



10. العلوم الأساسية

الشهادات العربية والأجنبية: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 58% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 58% باقي الجامعات الأهلية: 58%

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 53% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 54% باقي الجامعات الأهلية: 56%



11. التمريض

الشهادات العربية والأجنبية: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 58% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 58% باقي الجامعات الأهلية: 58%

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية: 52% جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 53% باقي الجامعات الأهلية: 53%



12. الفنون والفنون التطبيقية

الشهادات العربية والأجنبية: 58% لجميع مجموعات الجامعات الواردة في الجدول.

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: 52% لجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية، و53% لجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، و53% لباقي الجامعات الأهلية.

13. الزراعة

الشهادات العربية والأجنبية: 58% لجميع مجموعات الجامعات الواردة في الجدول.

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: 52% لجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية، و53% لجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، و53% لباقي الجامعات الأهلية.

14. التربية والآداب والإعلام واللغات والترجمة والعلوم الاجتماعية

الشهادات العربية والأجنبية: 58% لجميع مجموعات الجامعات الواردة في الجدول.

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: 52% لجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية، و53% لجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، و53% لباقي الجامعات الأهلية.

15. الاقتصاد والأعمال والحقوق والقانون

الشهادات العربية والأجنبية: 58% لجميع مجموعات الجامعات الواردة في الجدول.

الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وSTEM ومدارس النيل: 52% لجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الوادي الجديد الأهلية، و53% لجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، و53% لباقي الجامعات الأهلية.

16. السياحة والفنادق والآثار