الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم ، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور إيهاب حسنين أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلسين، بمقر جامعة العلمين الدولية.

وقدم الوزير الشكر للدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة على استضافة الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

واعتمد المجلس المشترك للجامعات الأهلية الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الأهلية، لطلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للعام الجامعي 2026/2027 وذلك على النحو التالي: