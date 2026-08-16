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روسيا: استهداف 3 سفن وناقلتان بحريتان في ميناء أوديسا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا: استهداف 3 سفن وناقلتان بحريتان في ميناء أوديسا

الجيش الروسي
الجيش الروسي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 3 سفن وناقلتين بحريتين كانتا تُستخدمان لنقل الإمدادات العسكرية والوقود ومواد التشحيم إلى القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا.

كما استهدفت القوات الروسية، ورشة لتصنيع قوارب مسيرة، على بعد 40 كم جنوب غرب أوديسا.

وقصفت القوات أيضا، سفينة شحن محملة بأسلحة غربية في البحر الأسود شرق أوديسا، بحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط قوات الدفاع الجوي التابعة لها 598 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية منذ الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أنه «خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 598 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفلاديمير، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، ولينينجراد، وليبيتسك، ونيجني نوفغورود، ونوفغورود، وأوريل، وبسكوف، وروستوف، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومقاطعة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قواتها اعترضت، خلال الأسبوع الماضي، أنظمة الدفاع الجوي 64 قنبلة موجهة، و16 صاروخًا من طرازي «هيمارس» أمريكي الصنع و«فامباير» تشيكي الصنع، و8 صواريخ كروز من طراز «فلامينجو»، و5 صواريخ «نبتون» موجهة بعيدة المدى، و7078 طائرة مسيرة.

كما دمر أسطول البحر الأسود 8 زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي.

وزارة الدفاع الروسية ميناء أوديسا القوات المسلحة الأوكرانية أسطول البحر الأسود

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