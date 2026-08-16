موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

مع اقتراب موعد اجازه المولد النبوي الشريف 2026، تتزايد عمليات البحث من جانب المواطنين عن موعد المناسبة الدينية والإجازة الرسمية المقررة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب حقيقة ترحيل يوم الإجازة إلى نهاية الأسبوع.

وتأتي ذكرى المولد النبوي ضمن أبرز المناسبات التي ينتظرها المصريون، لما تحمله من طابع ديني وروحي، فضلا عن كونها إحدى الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر وفقا للقواعد المنظمة للإجازات في مصر.

اجازه المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2026

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنيوم الجمعة 14 أغسطس 2026 هو غرة شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريا، وبناء على ذلك يحل المولد النبوي الشريف يومالثلاثاء 25 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448هـ.

ويعد هذا الموعد هو التاريخ الفعلي للمناسبة، بينما يظل تحديد يوم الإجازة للعاملين مرتبطا بالقرار الرسمي الذي يصدر عن مجلس الوزراء.

اجازه المولد النبوي الشريف

هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2026؟

حتى الآن، لا يوجد قرار نهائي بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم آخر، ويظلالثلاثاء 25 أغسطس 2026 هو موعد المناسبة وفقا للتاريخ الهجري.

ويترقب العاملون صدور القرار التنفيذي من الحكومة لتحديد يوم الإجازة الرسمي، خاصة أن بعض الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع قد يتم تنظيمها بقرار حكومي بما يحقق عطلة متصلة مع عطلة نهاية الأسبوع.

وبالتالي، فإن الحديث عن ترحيل الإجازة لا يصبح نهائيا إلا بعد صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وفيما يتعلق بالحكم الشرعي للاحتفال بالمولد النبوي، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنالاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر مستحب شرعا، وله أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية، معتبرة أن إحياء هذه الذكرى يمثل مناسبة للتذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأخلاقه وقيمه.

اجازه المولد النبوي الشريف

العطلات الرسمية المتبقية في 2026

وبحسب جدول العطلات الرسمية للعام الجاري، يتبقى بعد إجازة المولد النبويإجازة رسمية واحدة، وهي:

الثلاثاء 25 أغسطس 2026: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: عيد القوات المسلحة، وتعد آخر العطلات الرسمية المقررة خلال عام 2026.

ويظل الموعد النهائي للإجازة التي سيحصل عليها العاملون في القطاعات المختلفة مرهونا بالقرار الحكومي الرسمي، لذلك يفضل متابعة بيانات مجلس الوزراء لمعرفة ما إذا كان سيتم الالتزام بموعد المناسبة أو ترحيل يوم الإجازة