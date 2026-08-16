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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف تفاصيل جلسة تحذيرية مع إمام عاشور بسبب «آدم وطني»

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن عقد وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع إمام عاشور لاعب الفريق، تضمنت تحذيرًا واضحًا من الدخول في أي تعامل أو تواصل مع آدم وطني، خاصة في ظل حساسية الملف المرتبط بتصريحات الأخير وموقفه من تجديد تعاقده مع النادي.

قال «أضا»، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن وائل جمعة شدّد خلال الجلسة على ضرورة ابتعاد إمام عاشور عن أي أمور قد تفتح بابًا للتواصل مع آدم وطني، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف أو الارتباط بأي تصريحات صادرة عنه قد يضع اللاعب في موقف غير مريح مع إدارة الأهلي.

وأضاف أن إدارة النادي تتعامل بحذر شديد مع ملف إمام عاشور، خصوصًا مع اقتراب عقد اللاعب من نهايته، وترغب في تجنب أي أزمات أو مواقف جانبية يمكن أن تؤثر على مستقبل اللاعب داخل الفريق.

وأوضح “أضا”، أن إمام عاشور نفى بشكل قاطع وجود أي علاقة تجمعه حاليًا بآدم وطني، مؤكدًا أنه لا يتواصل معه ولا يرتبط بأي أمور تتعلّق بالتصريحات أو الملف محل الحديث.

وأشار إلى أن الأهلي أصبح أكثر تشدّدًا في التعامل مع الملفات التي تخص لاعبيه كلما اقتربت عقودهم من نهايتها، موضحًا أن النادي تعلّم من تجربة الفلسطيني وسام أبو علي، والتي يرى أن الأهلي لم يحقق الاستفادة المطلوبة منها رغم العائد المالي الذي حصل عليه مقابل بيعه.

اختتم حديثه بالتأكيد على أن إدارة الأهلي أصبحت أكثر حرصًا على حماية استقرار الفريق والحفاظ على نجومه، خاصة بعد رحيل وسام أبو علي، الذي ترك فراغًا داخل صفوف الفريق رغم المقابل المالي الذي حصل عليه النادي.

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

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