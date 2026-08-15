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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موعد إطلاق جيب جراند شيروكي الجديدة

جيب شيروكي 2029
جيب شيروكي 2029
عزة عاطف

كشفت مجموعة "ستيلانتيس" عن اعتزامها إطلاق الجيل الجديد من سيارة الـ SUV “جيب شيروكي” لعام 2029، لتكون أول مركبة تعتمد على المنصة العالمية الموحدة "STLA One" في السوق الأمريكية. 

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة التعافي الاستراتيجية "FaSTLAne 2030" التي تهدف إلى تقليل تعقيدات التصنيع وتسريع تطوير الطرازات الجديدة وخفض التكاليف التشغيلية بوضوح.

منصة STLA One وتوحيد الهندسة الميكانيكية

تُعد منصة "STLA One" الركيزة الأساسية في خطة ستيلانتيس؛ حيث تعتمد على هندسة نمطية مرنة تُعوض المنصات السابقة وتتيح مشاركة المكونات الميكانيكية والكهربائية بنسبة تصل إلى 70% بين الطرازات المكتملة. 

وتهدف المجموعة عبر هذه المنصة إلى بناء أكثر من 30 طرازًا عالميًّا بحلول عام 2035، مع دعم مختلف خيارات محركات الاحتراق الداخلي والمنظومات الهجينة والسيارات الكهربائية بالكامل المعتمدة على تقنية 800 فولت وبطاريات الليثيوم والحديد والفوسفات (LFP) لخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 20%.

ضخ استثمارات لنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة

ضمن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة، قررت ستيلانتيس ضخ استثمارات تتجاوز 800 مليون دولار لإعادة تجهيز مصنع “بيلفيدير” في ولاية إلينوي الأمريكية، لنقل إنتاج جيب شيروكي القادمة إلى الداخل الأمريكي. 

ومن المقرر بدء الإنتاج التجريبي للسيارة في النصف الأول من عام 2028، على أن يبدأ الإنتاج التجاري الكامل في النصف الثاني من عام 2029 كطراز لعام 2030، مع التخطيط لإنتاج طرازين رئيسيين على الأقل على نفس خطوط التجميع داخل المصنع.

جيب جيب شيروكي 2029 منصة STLA One خطة FaSTLAne 2030 ستيلانتيس

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