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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طلب منه أموال .. القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات والتعدى عليه بالسب بألفاظ نابية والضرب بالقاهرة.


 

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل بصيدلية – مقيم بالقاهرة ) ، وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لإدعائه بتاريخ 12 / الجارى مزاولته مهنة منادى سيارات وطلب مبلغ مالى منه نظير إيقاف دراجته النارية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين ، وقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب حال إعتراضه على ذلك.


 

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبمواجهته إعترف بمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" وإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بأحد الشوارع بذات الدائرة محل سكنه ، وتعديه على الشاكى حال رفضه سداد رسوم إنتظار الدراجة النارية وتصويره بهاتفه المحمول.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مهنة منادى

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